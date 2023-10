Intesa Sanpaolo, 1,5 miliardi di euro per il sociale entro il 2027

Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, ha annunciato che entro il 2027 la banca destinerà 1,5 miliardi di euro a iniziative e progetti finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze. L’obiettivo, annunciato oggi a Brescia nel corso dell’incontro ‘Nessuno escluso. Crescere insieme in un Paese più equo’, è contribuire al bene della collettività, considerando gli importi destinati alle iniziative e quelli relativi ai costi delle strutture a supporto.

La giornata è stata organizzata da Intesa Sanpaolo per delineare il fenomeno delle disuguaglianze in Italia in relazione al programma di contrasto alle povertà realizzato dalla banca, il più grande di un soggetto privato in Italia. Nel corso dell’incontro, esponenti delle istituzioni nazionali ed europee, di organizzazioni no profit e imprenditori sono intervenuti su temi quali la riduzione delle disuguaglianze, occupazione giovanile e formazione, questioni demografiche, il contributo del terzo settore alla crescita del Paese.

La nuova unità di Intesa Sanpaolo

Per rafforzare questa strategia, la banca si dota di una nuova unità organizzativa dedicata con sede a Brescia, con funzioni di indirizzo e di governo delle attività sociali svolte dal gruppo, denominata Intesa Sanpaolo per il Sociale.

Nel contesto attuale, caratterizzato da un forte aumento del costo della vita, Messina ha annunciato inoltre la decisione di Intesa Sanpaolo di erogare entro la fine di quest’anno un’anticipazione degli incrementi retributivi a valere sul quarto trimestre. “Si procederà anche con il ripristino della base piena di calcolo del Tfr, confidando che la trattativa per il contratto di lavoro venga chiusa rapidamente e in modo soddisfacente per tutte le parti”, ha aggiunto Messina.

“Tanti esclusi dal benessere proprio di un’economia avanzata”

Messina ha dichiarato: “I dati che costantemente raccogliamo, segno della nostra attenzione alla vita del Paese, ci confermano come un’ampia fascia della popolazione italiana sia esclusa dalla possibilità di godere dei livelli di benessere individuale propri di un’economia avanzata. Con l’annuncio di destinare un miliardo e mezzo di euro al sociale entro il 2027, prendiamo un ulteriore forte impegno verso gli azionisti, i clienti, la società nel suo complesso per contrastare questa situazione”.