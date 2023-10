Da Michael Jackson a Marilyn Monroe: la classifica delle celebrità defunte che hanno incassato di più nel 2023

Il calo delle proprietà intellettuali

Essere morti non è così remunerativo come una volta. Negli ultimi dodici mesi i tredici musicisti, autori e personaggi di spicco presenti nella classifica annuale di Forbes delle celebrità decedute più pagate hanno guadagnato circa, il 70% in meno rispetto al record di 1,6 miliardi incassati lo scorso anno.

Il forte calo è dovuto, in parte, alla diminuzione delle vendite dei diritti musicali. Nel 2022 più della metà delle principali celebrità decedute ha visto i suoi guadagni lievitare grazie alla remunerazione delle proprietà intellettuali. Quest’anno Robbie Krieger, l’ex chitarrista dei The Doors, e Dorothy Manzarek, la vedova dell’ex tastierista Ray Manzarek, hanno venduto i diritti della band alla Primary Wave. L’accordo, che secondo fonti di Forbes oscilla tra gli 80 e i 100 milioni di dollari complessivi, permette a Manzarek di occupare la terza posizione nella classifica di quest’anno. La cifra però, seppur alta, è comunque decisamente inferiore ai 500 milioni ricevuti nel 2022 dagli eredi di J.R.R Tolkien, l’autore de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, per la Middle Earth Enterprises, o ai 250 milioni incassati sempre lo scorso anno dai detentori della fortuna di David Bowie per il suo catalogo editoriale e i suoi master.

Il Re del Pop, anche da morto

Nella classifica 2023, Michael Jackson torna al primo posto dopo quattro anni, con un guadagno stimato di 115 milioni di dollari. Lo segue in seconda posizione il suocero Elvis Presley. Due artisti molto amati completano la top five: il Dr. Seuss al quarto posto e il creatore dei Peanuts Charles M. Schulz al quinto, a pari merito con Prince e Whitney Houston.

I problemi dei diritti d’autore

Bernard Resnick, avvocato del settore dello spettacolo che rappresenta diverse celebrità, ha individuato tre cause per il raffreddamento degli acquisti dei diritti. Innanzitutto, gli investimenti richiedono in genere molti anni prima di produrre un ritorno significativo. “Le società che operano in questo settore hanno in qualche modo esaurito il loro capitale”, ha spiegato l’avvocato a Forbes. “È anche più difficile prendere in prestito denaro – ha aggiunto – e di conseguenza comprare o pagare per tanti diritti”.

Infine, per Resnick esiste un problema di offerta. “Molti degli artisti e degli scrittori che erano interessati a vendere i propri diritti lo hanno già fatto”, ha spiegato. “Non ce ne sono più molti disponibili”. Inoltre alcuni personaggi non sono interessati a vendere le loro proprietà intellettuali; piuttosto, per l’avvocato, sono più inclini a farlo i loro figli.

Il proprietario di diritti d’autore ha anche una finestra temporale limitata: può mantenere il copyright solo per 70 anni dopo la morte dell’artista. Ciò rende le opere delle star decedute da tempo meno desiderabili rispetto a quelle di chi è venuto a mancare di recente.

A minacciare ulteriormente questo mercato è il crescente numero di artisti che passano all’incasso mentre sono ancora in vita. Justin Bieber, Katy Perry e Dr.Dre sono solo alcuni dei musicisti che quest’anno hanno venduto i loro diritti musicali, incassando ognuno una cifra superiore ai 200 milioni di dollari. “È come vincere alla lotteria”, è il commento di Resnick. “Preferisci la somma oggi da usare per il resto della vita o la rendita mensile per 25 anni?”.

Prime previsioni per la classifica 2024

Alcune star stanno trovando una nuova vita dopo la morte. Anche se la sua scomparsa è troppo recente per permettergli di finire nella classifica del 2023, si prevede che l’anno prossimo Jimmy Buffet farà soldi a palate. Il miliardario cantante di Margaritaville è morto a settembre per un cancro e poche settimane dopo è finito per la prima volta in carriera in cima alle classifiche.

La classifica

Di seguito, la classifica dei tredici personaggi morti che hanno incassato di più negli ultimi dodici mesi. Tutte le cifre sono in dollari.

1 | Michael Jackson

Incassi: 115 milioni

2 | Elvis Presley

Incassi: 100 milioni

3 | Ray Manzarek

Incassi: 45 milioni

4 | Dr. Seuss

Incassi: 40 milioni

5 | Charles M. Schulz

Incassi: 30 milioni

5 | Prince

Incassi: 30 milioni

5 | Whitney Houston

Incassi: 30 milioni

8 | John Lennon

Incassi: 22 milioni

9 | Bob Marley

Incassi: 16 milioni

10 | Bing Crosby

Incassi: 14 milioni

10 | George Harrison

Incassi: 14 milioni

12 | Arnold Palmer

Incassi: 10 milioni

12 | Marilyn Monroe

Incassi: 10 milioni

