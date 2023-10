Da Mike Bloomberg a Yuri Milner: chi sono i miliardari che stanno supportando Israele con le loro donazioni

In seguito agli attacchi del gruppo terroristicocontro gli israeliani, iniziati sabato, molte persone hanno iniziato a fare donazioni per sostenere le vittime e le loro famiglie.

Da Zuckerberg ad Ackman

I miliardari hanno iniziato a far sentire la loro voce. Martedì l’ad e fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, ha dichiarato in una storia su Instagram che “gli attacchi terroristici di Hamas sono pura malvagità. Non c’è mai alcuna giustificazione per il compimento di atti terroristici contro persone innocenti”, aggiungendo che la sua attenzione è rivolta adesso alla sicurezza dei “dipendenti dell’azienda e delle loro famiglie in Israele e nella regione”.

Il miliardario Bill Ackman è diventato virale su X (ex Twitter) con un post in cui affermava che gli amministratori delegati gli avevano chiesto all’Università di Harvard il rilascio dell’elenco dei membri delle organizzazioni dell’istituto che assegnavano “la responsabilità esclusiva degli atroci attacchi di Hamas a Israele, in modo da non assumere qualcuno di loro”.

Il proprietario dei New England Patriots Robert Kraft, che nel 2019 ha dato vita a una fondazione per combattere l’antisemitismo, martedì ha parlato alla Cnbc condannando gli attacchi a Israele. Finora, solo alcuni dei miliardari del mondo si sono fatti pubblicamente avanti per fare donazioni.

L’intervento dei miliardari

Mike Bloomberg: il magnate dell’informazione finanziaria e dei media – undicesima persona più ricca del mondo, con un valore di circa 96 miliardi di dollari – è un sostenitore di lunga data di Israele.

Lunedì 9 ottobre ha pubblicato un post su Instagram in cui dichiarava di aver donato una somma non specificata al Magen David Adom, la Croce Rossa israeliana, oltre a corrispondere alle donazioni fatte da altri.

Rachel Nagler, rappresentante di Bloomberg Philanthropies, ha dichiarato a Forbes che sono arrivati in donazioni circa 7,5 milioni di dollari da più di 9mila donatori. A partire dall’11 ottobre, Bloomberg ha raggiunto i 7,5 milioni di dollari di offerte.

“Sulla scia degli spaventosi attacchi terroristici di questo fine settimana in Israele, sto intensificando il mio sostegno a @Magen_David_Adom, la Croce Rossa israeliana”, ha dichiarato Bloomberg su Instagram, aggiungendo che il gruppo “gestisce le ambulanze e le unità Medivac di Israele, il sistema di invio delle emergenze e forma i suoi paramedici”.

Mike Bloomberg sostiene il Magen David Adom da oltre 15 anni. Nel 2007, la più grande delle stazioni di ambulanza di Mda – a Gerusalemme – è stata intitolata in onore del padre, William H. Bloomberg, in seguito alle donazioni di Mike.

Yuri Milner: il miliardario di origine russa, da tempo cittadino israeliano e residente nella Baia di San Francisco, è noto soprattutto per essere stato uno dei primi investitori in Facebook e Twitter attraverso Dst, il suo fondo di venture capital.

Finora Milner ha annunciato donazioni per 10 milioni di dollari a gruppi umanitari israeliani. Il 10 ottobre, l’imprenditore ha dichiarato su X (ex Twitter) di aver donato insieme a sua moglie Julia la somma di 5 milioni di dollari dalla loro Breakthrough Foundation – un’entità con sede nell’Isola di Man – alla Jewish Agency for Israel, un gruppo no-profit che dispone di un fondo per le vittime del terrorismo.

Milner ha scritto che lui e sua moglie “sono devastati dagli orribili attacchi non provocati contro Israele”, aggiungendo che la donazione sosterrà “sia gli aiuti di emergenza che la riabilitazione a lungo termine”.

Sulla piattaforma X ha scritto che la sua fondazione sta donando 2,5 milioni di dollari al Magen David Odom (la Croce Rossa israeliana, lo stesso gruppo che sostiene Mike Bloomberg) e altri 2,5 milioni di dollari al Tel Aviv Saurasky Medical Center per fornire cure traumatologiche alle vittime e ulteriori unità di terapia intensiva.

Lynn Schusterman: la Schusterman Family Philanthropies del miliardario dell’Oklahoma finanzia cause sia negli Stati Uniti che in Israele. Ha effettuato donazioni a diversi gruppi in Israele, tra cui IsraAid, che fornisce aiuti in caso di disastri e consulenza sui traumi in tutto il mondo, come nel caso dei rifugiati siriani in Grecia e quelli afgani.

È la prima volta che il gruppo fornisce consulenza sugli ultimi fatti in Israele. La fondazione sta sostenendo anche i riservisti che sono stati chiamati a difendere il paese. Non è stato ancora stabilito un budget preciso, ma si prevede di donare milioni di dollari per affrontare gli impatti a breve e lungo termine della crisi in Medio Oriente.

La figlia di Lynn, Stacy Schusterman, che presiede la fondazione di famiglia dal 2018, ha dichiarato a Forbes: “Israele è stato al centro della filantropia della nostra famiglia per più di tre decenni. Anche se non conosciamo ancora il pieno impatto degli orribili attacchi da parte dei terroristi di Hamas, è già stata una catastrofe di dimensioni inimmaginabili”.

E ha aggiunto: “Piangiamo le vite perse, preghiamo per l’incolumità di tutti coloro che sono dispersi o tenuti in ostaggio e auguriamo a quelli che sono stati chiamati a servire il loro paese un ritorno sicuro. Persevereremo e saremo presenti per sostenere Israele”.

Bernard (Bernie) Marcus: il cofondatore di Home Depot è stato un attivo filantropo, donando più di 1 miliardo di dollari all’istruzione, agli ospedali e alle cause ebraiche. Un suo portavoce ha affermato che due dei gruppi a lungo termine che Marcus sta sostenendo in questo momento, oltre al Magen David Adom, sono l’Idf (le Forze di Difesa Israeliane) e il gruppo no-profit Nefesh B’Nefesh, o Jewish Souls United, che sta aiutando a portare nel paese medici provenienti da fuori Israele.

L’anno scorso, il Magen David Adom ha aperto un centro sotterraneo per la donazione di sangue, il Marcus National Blood Service Center, grazie a una donazione di 35 milioni di dollari da parte di Bernie Marcus e sua moglie Billi. Anche la Bloomberg Philanthropies di Mike Bloomberg ha donato al centro. Tre dei sei piani dell’edificio sono costruiti sottoterra, in modo che le trasfusioni di sangue possano avvenire anche in caso di attacchi missilistici.

