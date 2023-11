Amazon lavora a Olympus, il modello di intelligenza artificiale per sfidare ChatGPT

Dopo avere lanciato la sfida a Elon Musk per lo spazio,si prepara a una nuova battaglia: quella dello sviluppo della miglioresul mercato. Un progetto ambizioso che inhanno chiamato

LEGGI ANCHE: “Amazon sfida Starlink: lanciati due prototipi di satelliti per la connessione internet”

Che cos’è Olympus

Svelato da Reuters, il progetto Olympus mira a dar vita a uno dei migliori, se non il migliore, modello linguistico di grandi dimensioni. Si baserebbe su duemila miliardi di parametri: il doppio di GPT-4 di Open AI, che si basa su mille miliardi di parametri. Non è un caso se la società sta lavorando al progetto in segreto, investendo diversi milioni di dollari.

Ma chi lo gestirà? Secondo quanto evidenziato dall’agenzia stampa britannica, Amazon ha affidato le chiavi di Olympus a Rohit Prasad, senior vice president e head scientist per Alexa, che dovrà riporterà direttamente all’amministratore delegato, Andy Jassy, e avrebbe già richiamato alle armi i ricercatori che avevano lavorato su Alexa AI e il team scientifico.

Sebbene Olympus sia un progetto molto ambizioso, Amazon ha già dato vita a modelli di linguaggio di dimensioni più modeste, come Titan, e ha collaborato con startup del settore come Anthropic e AI21 Labs per offrire alcuni servizi agli utenti di Amazon Web Services.

La sfida nell’intelligenza artificiale

Con Olympus Amazon cercherà di contrastare OpenAI, Alphabet, casa madre di Google, ed Elon Musk. L’uomo più ricco al mondo secondo Forbes, infatti, dopo aver partecipato all’AI Safety Summit, la prima grande conferenza internazionale sull’intelligenza artificiale, ha annunciato, in qualità di direttore di xAI, startup di intelligenza artificiale lanciata il 12 luglio, il rilascio “della prima intelligenza artificiale a un gruppo selezionato”. Definendola, peraltro, “la migliore che esista”. La battaglia è appena iniziata.

LEGGI ANCHE: Elon Musk annuncia la prima intelligenza artificiale della sua xAI: “È la migliore che esista”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.