Dubai lancia un fondo di venture capital da 136 milioni di dollari per finanziare le startup tecnologiche

La Dubai Integrated Economic Zones Authority (Diez) ha annunciato il lancio di un fondo di venture capital (VC) del valore di oltrecon il patrocinio dello sceiccovicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai

Il fondo è stato ideato per finanziare le startup tecnologiche, oltre a sostenere gli obiettivi economici delineati nell’Agenda Economica di Dubai, D33, promuovendo la crescita delle piccole e medie imprese in vari settori emergenti. Uno dei principali obiettivi del fondo è quello di colmare le lacune esistenti nella corporate finance, in particolare in fasi di sviluppo così cruciali.

“Il lancio di Oraseya Capital e la creazione di un fondo Vc da 136 milioni di dollari per le startup tecnologiche rappresenta una mossa strategica che si allinea alle direttive di sua altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum per sostenere la crescita del settore dell’economia digitale di Dubai”, ha dichiarato lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, chairman del Diez.

“Questa iniziativa strategica sostiene gli sforzi di Diez per potenziare il suo contributo all’economia di Dubai e alla crescita del settore delle Pmi, che è un segmento vitale dell’economia e contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo primario di uno sviluppo globale e sostenibile. Ciò garantirà la sostenibilità e il progresso dell’economia di Dubai nei decenni a venire”.

Il sostegno alle imprese emergenti di Dubai

L’annuncio è arrivato a margine del Dubai Business Forum, organizzato da Dubai Chambers, e rappresenta il primo programma di investimento lanciato sotto il nome di Oraseya Capital, il ramo di venture capital di Diez, specializzato in operazioni di investimento in startup. Svolgerà un ruolo centrale nel sostenere le imprese emergenti, a partire dalla fase di pre-seed, fino alla fase di investimento di Serie B.

“I valori fondamentali di Oraseya Capital includono un impegno concreto, il sostegno alle tecnologie moderne e la promozione di idee creative. Lo scopo è quello di promuovere un ecosistema collaborativo per lo scambio di idee, conoscenze e risorse tra imprenditori innovativi”, ha aggiunto Mohammed Al Zarooni, executive chairman di Diez.

“Questa iniziativa dà priorità all’adattabilità, rimanendo aperta a nuove opportunità e tecnologie contemporanee che si allineano con gli obiettivi del fondo. L’integrità è in primo piano, con l’impegno a sostenere i più alti standard di trasparenza, il tutto al servizio del sostegno e del finanziamento di aziende tech a livello dell’emirato”.

“Il fondo Vc si concentra principalmente sull’investimento strategico in startup che presentano un potenziale di crescita notevole. Il nostro obiettivo è quello di consentire agli imprenditori di vari angoli del mondo di coltivare e creare imprese innovative. Questo sforzo è strumentale al rafforzamento della posizione di Oraseya Capital come principale società di investimento in startup, molto ricercata sia dagli imprenditori che dagli investitori, che aspirano a ridisegnare il panorama e il futuro dei settori tecnologici avanzati”, ha concluso Al Zarooni.

Il fondo eccelle nel fornire supporto alle aziende all’interno del proprio portafoglio, adottando un approccio di guida diretta e una partecipazione attiva per aiutare le stesse a garantire la propria crescita, senza limitarsi al semplice investimento negli asset.

