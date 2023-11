La vita di Elon Musk diventerà un film con la regia di Darren Aronofsky

Aspetti principali

A2a, la società produttrice di Everything Everywhere All At Once, Lady Birde Uncut Gems, ha avuto la meglio nella guerra di offerte per i diritti del film, secondo Variety.

Il film sarà basato sulla biografia di Musk di Walter Isaacson pubblicata questo autunno, lo stesso autore della biografia su Steve Jobs su cui è stato basato il film del 2015.

Musk non è il primo su cui viene fatto un film, segue quelle basate su Jobs, Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), Ray Kroc (McDonalds), Joy Mangano (Miracle Mop) e Douglas Fregin e Mike Lazaridis (BlackBerry).

The Social Network,il film di Aaron Sorkin sulla fondazione di Facebook, ha incassato 96,9 milioni di dollari al botteghino nazionale, secondo Box Office Mojo. Joy, il film su Mangano con Jennifer Lawrence, ha incassato 56,4 milioni di dollari a livello nazionale e The Founder, basato su Kroc, ha incassato 12,8 milioni di dollari.

Steve Jobs, fondatore di Apple, ha realizzato diversi film basati sulla sua vita: Jobsdel 2013, con Ashton Kutcher, ha incassato 16,1 milioni di dollari a livello nazionale e Steve Jobs, basato sul libro Isaacson, ha incassato 17,7 milioni di dollari.

Lo sfondo

È in arrivo un film biografico sue sarà diretto dal regista candidato all’Oscar. Non si sa ancora nulla, però, su chi interpreterà il miliardario magnate della tecnologia.

La biografia scritta da Isaacson, intitolata Elon Musk, è stata presentata come un racconto succulento della vita di Musk. I critici hanno affermato che il libro tratta il lato più superficiale del proprietario di X. La critica del New York Times Jennifer Szalai ha chiesto perché l’autore non ha scavato più a fondo. Il critico letterario del Washington Post Will Oremus ha detto che mancava una “lente critica sofisticata”. Ciononostante, il libro racconta cose inedite della vita di Musk: l’infanzia in Sud Africa e il padre violento, le complesse dinamiche familiari (ha avuto 11 figli da tre d0nne diverse), il suo lato “cospiratorio”, la sfiducia nei regolamenti burocratici. Isaacson ha seguito per due anni il fondatore di SpaceX e ceo di Tesla e Twitter prima di scrivere il libro.

Valutazione di Forbes

Musk, l’uomo più ricco del mondo, aveva un patrimonio di circa 223,8 miliardi di dollari venerdì mattina. Giovedì ha perso 8,7 miliardi di dollari mentre le azioni Tesla sono crollate del 5,5% a seguito di risultati trimestrali più deboli del previsto. Ha ancora 40,8 milioni di dollari in più rispetto a Bernard Arnault, il secondo uomo più ricco del mondo.

Tangente

Un altro libro, intitolato Breaking Twitter: Elon Musk and the Most Controversial Corporate Takeover In History, è stato pubblicato questa settimana ed esplora l’acquisizione da 44 miliardi di dollari di Twitter da parte di Musk lo scorso anno. Il libro rivela quelle che secondo Mezrich furono le parole di Musk dopo aver firmato l’accordo: “Fanculo Zuck”. I libri di Mezrich sono stati la base per i film The Social Network e Dumb Money.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.