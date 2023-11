Amazon entra nell’automotive: negli Usa dal 2024 si potranno ordinare online i veicoli Hyundai

consentirà ai clienti negli Stati Uniti di ordinare i veicolionline a partire dal prossimo anno, secondo un annuncio annunciato giovedì da entrambe le società. Amazon entra così nel settore automobilistico offrendo un’opzione diretta al consumatore, che è in gran parte non disponibile per la maggior parte delle case automobilistiche tradizionali.

Amazon e le auto

Secondo una dichiarazione congiunta, i clienti Amazon potranno acquistare online un veicolo Hyundai online, con la possibilità di ritirare il veicolo presso un concessionario locale o di riceverlo a casa.

Come affermato da entrambe le società, i clienti potranno cercare i veicoli Hyundai disponibili nella loro zona per modello, colore e caratteristiche, e quindi completare il processo tramite Amazon, scegliendo tra le varie opzioni di pagamento e finanziamento disponibili.

Amazon ha affermato che la nuova funzionalità “creerà un altro modo per i rivenditori di aumentare la consapevolezza della loro selezione e offrire comodità ai propri clienti”.

Nell’ambito della partnership, secondo l’annuncio, i veicoli Hyundai includeranno la tecnologia Alexa di Amazon a partire dal 2025, consentendo ai conducenti di “chiedere ad Alexa” aggiornamenti sul traffico o le previsioni del meteo.

Subito dopo l'annuncio, le azioni di Amazon sono scese leggermente (0,6%) mentre quelle di Hyundai sono aumentate di oltre il 3%. Aspetto sorprendente Secondo uno studio dello scorso anno condotto da Cox Automotive, una società di ricerca del settore, circa l'81% dei clienti ha affermato che i servizi di vendita retail online hanno migliorato il processo di acquisto di un veicolo. Secondo lo studio, gli acquirenti di veicoli elettrici erano anche più propensi ad acquistare un'auto completamente online, rispetto agli acquirenti di veicoli endotermici. Background Nel 2016, Amazon ha lanciato Amazon Vehicles, una "destinazione di ricerca automobilistica" che consente ai clienti di acquistare veicoli, parti e accessori attraverso il suo sito web. L'azienda ha anche lanciato showroom digitali per alcuni marchi automobilistici, consentendo ai clienti di ricercare e confrontare i veicoli, sebbene non potessero acquistarli direttamente tramite Amazon. Negli ultimi anni diversi brand automobilistici hanno introdotto opzioni di vendita retail online per vendere i veicoli direttamente ai consumatori, tra cui Tesla e Rivian, una startup di veicoli elettrici sostenuta dalla stessa Amazon. Secondo il Wall Street Journal, altre società automobilistiche sono bloccate dalle leggi sul franchising che vietano alle case automobilistiche di aggirare i concessionari in franchising. L'amministratore delegato della Ford, Jim Farley, ha chiesto nuove normative, suggerendo all'inizio di quest'anno che la possibilità di vendere veicoli direttamente ai consumatori potrebbe far risparmiare all'azienda circa duemila dollari a veicolo.

