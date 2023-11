Flazio.com annuncia l’intelligenza artificiale sulla propria piattaforma: “È la migliore che esista per creare siti web”

“L’intelligenza artificiale generativa trasformerà i siti web da semplici contenitori di informazioni in esperienze coinvolgenti e personalizzate”. Parola di Valerio Lo Santo, senior software engineer di Flazio.com, la prima piattaforma no-code che ha recentemente implementato la sua Intelligenza Artificiale per la realizzazione in automatico di progetti digitali, quali siti web e e-commerce. “L’intelligenza artificiale generativa avrà un impatto significativo sul modo in cui interagiamo con il web”, continua Lo Santo “Le piattaforme web diventeranno più coinvolgenti, personalizzate e adattabili alle nostre esigenze individuali”.

Che cos’è Flazio AI?

Per iniziare a realizzare un sito web basta andare su flazio.com e registrarsi. All’interno della piattaforma, l’intelligenza artificiale diventa un nuovo strumento per trovare idee creative e metterle in pratica per ottenere un progetto digitale di qualità. L’integrazione dell’intelligenza artificiale diventa una sorta di guida nell’intero processo di realizzazione e gestione del proprio sito web. E sono diverse le funzionalità che questa integrazione permette di sperimentare: dalla generazione automatica del layout grafico del sito a quella di testi e immagini in ottica Seo fino ai contenuti per i blog.

Generazione automatica del layout grafico del sito

Flazio.com, attualmente la prima e unica piattaforma al mondo a integrare l’Intelligenza Artificiale (IA) per la creazione di siti web, semplifica radicalmente il processo di sviluppo di un progetto digitale. Inserendo la ragione sociale dell’azienda, l’IA estrae automaticamente

tutti i dati necessari: testi, indirizzi, logo e immagini. Confermando le informazioni con un clic, il sito web o e-commerce viene generato automaticamente e pronto per essere pubblicato in pochi istanti. Questo processo automatizzato elimina la complessità della progettazione,

offrendo un risultato professionale senza la necessità di personalizzazioni complesse.

Generazione contenuti testuali in ottica SEO

Grazie all’IA integrata, la piattaforma gestisce automaticamente complesse questioni tecniche, generando automaticamente tag, meta tag e altri elementi essenziali per garantire una posizione di rilievo nei risultati di ricerca.

Generazione automatica dei contenuti per i blog

Questa funzionalità consente la generazione automatica di vari tipi di contenuti testuali per i blog, assicurando la creazione di articoli pertinenti e di alta qualità su temi specifici. Un approccio che richiede minimo impegno e garantisce risultati massimi, mantenendo il sito

web costantemente aggiornato e coinvolgente per ogni visitatore.

Generazione automatica delle immagini ottimizzate SEO

Flazio.com sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire immagini coerenti con l’identità aziendale, ottimizzando anche la parte grafica per la SEO. Le foto caricate sui siti web Flazio.com non solo migliorano l’esperienza visiva dell’utente, ma contribuiscono anche a un posizionamento migliore sui motori di ricerca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

