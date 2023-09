La svolta di Nissan: entro il 2030 venderà solo auto elettriche in Europa

“I veicoli elettrici costituiscono la soluzione definitiva per la mobilità del futuro, è la cosa giusta da fare per la nostra azienda, i nostri clienti e il pianeta. Non c’è una via di ritorno”. Con queste parole l’amministratore delegato di, ha confermato la svolta elettrica del gruppo giapponese. Entro il 2030, infatti, tutte le nuove Nissan vendute in Europa saranno completamente elettriche.

L’annuncio è coinciso con le celebrazioni per i 20 anni del Nissan Design Europe (Nde) di Londra e i 35 anni del Nissan Technical Centre Europe (Ntce). Per la prima ricorrenza, il gruppo ha svelato il concept di una city car elettrica che anticipa il design della futura Micra.

Nissan accelera verso la mobilità elettrica

Sono due gli obiettivi del gruppo: arrivare al 98% di veicoli ibridi ed elettrici venduti entro i prossimi tre anni ed essere carbon neutral in tutte le operazioni entro il 2050. In particolare, il piano Ambition 2030 prevede il lancio di 27 nuovi modelli elettrificati, di cui 19 completamente elettrici.

Il gruppo, intanto, sta già lavorando a due modelli elettrici per l’Europa: una berlina compatta, che sostituirà la Micra, e un’auto che sarà realizzata nello stabilimento di Sunderland, nell’ambito del progetto da 1 miliardo di sterline EV36Zero.

Da Toyota a Honda

Il mercato automobilistico prosegue la transizione dal motore a combustione. Nissan, infatti, non è l’unica casa automobilistica ad accelerare verso l’elettrico in nome di una maggiore sostenibilità ambientale. Toyota, ad esempio, ha annunciato il lancio di dieci modelli completamente elettrici e conta di venderne 1,5 milioni all’anno entro il 2026. Honda ha espresso la volontà di equipaggiare tutte le nuove auto con motori elettrici o a idrogeno entro il 2040.

L’annuncio di Nissan arriva a pochi giorni dalla decisione del premier britannico Rishi Sunak di posticipare di cinque anni, dal 2030 al 2035, lo stop per le auto diesel e benzina, per rendere “meno traumatico” il passaggio ai veicoli elettrici.

