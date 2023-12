Beyoncé sta per diventare miliardaria: il suo patrimonio è ora di 800 milioni di dollari

Il patrimonio di Beyoncé

“It should cost a billion to look this good”, cantain Pure/Honey, dal suo album del 2022, Renaissance. Considerato l’anno stellare che ha avuto la cantante 42enne, il denaro non sembra essere un problema. Ora è sulla buona strada per diventare miliardaria, con un patrimonio netto, secondo le stime di Forbes, di

A giugno, Beyoncé si è classificata al 48° posto nella lista annuale di Forbes delle donne self-made più ricche d’America, con un patrimonio netto di 540 milioni di dollari. L’incremento della sua fortuna può essere attribuito ai suoi guadagni nel 2023 – ha incassato circa 100 milioni di dollari (al netto delle tasse) dal Renaissance World Tour – oltre a un adeguamento della stima di Forbes del suo catalogo musicale e della sua collezione d’arte. Fonti, infatti, dicono a Forbes che il catalogo del cantante vale ora circa 300 milioni di dollari.

Il resto del suo patrimonio netto è costituito dai beni personali che condivide con il marito miliardario, Jay-Z, nonché dalle sue partecipazioni aziendali attraverso Parkwood Entertainment, da lei fondata nel 2010. (I rappresentanti di Beyoncé non hanno risposto alle richieste di commento di Forbes).

Renaissance, il tour dagli incassi record

Uno dei principali fattori che hanno contribuito all’aumento del patrimonio netto di Beyoncé è stato il suo tour di successo Renaissance, che si è svolto da maggio a ottobre e ha toccato 39 città in 17 paesi. Secondo Billboard, Renaissance hanno incassato più di 579 milioni di dollari, rendendolo uno dei 10 tour con i maggiori incassi della storia.

“È una delle divinità della musica”, dice a Forbes il presidente della IAG Dennis Arfa, che rappresenta gruppi come Billy Joel e Metallica. “Il lavoro che fa e la quantità di persone che attira fanno sì che possa fare un film da sola. Può fare cose che la maggior parte delle persone non può fare”.

Per Renaissance: A Film By Beyoncé, il film basato sul tour di concerti, secondo quanto riferito, ha stretto un accordo con Amc Theatres, simile a quello che Taylor Swift ha fatto per il suo film Eras Tour. Rinunciando alla partecipazione in studio, Beyoncé ha distribuito il film – che ha anche scritto, prodotto e diretto – tramite Amc, il che significa che dividerà direttamente le entrate. Renaissance ha incassato 27,4 milioni di dollari in tutto il mondo nel week-end di apertura, guadagnandosi il primo posto al botteghino nazionale, sebbene sia ancora rimasto indietro rispetto al bottino di 123,5 milioni di dollari del fine settimana di apertura della Swift.

E sebbene Beyoncé e Swift fossero destinate a essere rivali durante tutto l’anno, in realtà si sono sostenute a vicenda. La Swift ha partecipato alla premiere londinese di Renaissance, dopo che Beyoncé aveva assistito al suo debutto teatrale di Eras settimane prima. La cantante di Cruel Summer ha avuto il suo anno monstre: Forbes ha stabilito in ottobre che Swift è diventata miliardaria dopo aver incassato 190 milioni di dollari (al netto delle tasse) dal tour di Eras. Beyoncé è “un grande disgregatore delle norme dell’industria musicale”, ha recentemente dichiarato Swift al Time. “Ha insegnato a ogni artista come ribaltare le cose e sfidare pratiche di business arcaiche”.

Come Beyoncè si spinge oltre i limiti

Infrangere le norme è ciò che ha reso Beyoncé così tanto successo, afferma Carter Gregory, vicepresidente di A&R presso Capitol Records. “Ci sono così tanti momenti nella sua carriera in cui ha fatto qualcosa e ha innovato il settore”. Nel 2013, ad esempio, Beyoncé ha abbandonato il suo album visivo omonimo senza preavviso e senza promozione. “È un’artista che non accetterà mai un “no” come risposta e troverà sempre un modo per continuare a spingersi oltre i limiti in un modo che nessun altro sta facendo”.

Non che gli altri non ci stiano provando. Con Beyoncé e Swift in prima linea, quest’anno le donne hanno dominato l’industria musicale. Katy Perry ha venduto le sue partecipazioni nelle royalties delle sue registrazioni master e nei diritti di pubblicazione a settembre per una cifra stimata di 225 milioni di dollari, aumentando il suo patrimonio netto a 340 milioni di dollari. Nel frattempo, SZA ha ottenuto 15 nomination ai Grammy quest’anno, più di qualsiasi altro artista, e persino Barbie ha ottenuto 11 nomination ai Grammy.

“Beyoncé è un grande business”, osserva Arfa, “È una forza straordinaria nel nostro settore. Qualunque cosa faccia è molto importante e rilevante”. La sua società di gestione e produzione, Parkwood Entertainment, ad esempio, include artisti come Chloe x Halle nel suo roster. Halle Bailey, la più giovane delle due sorelle, ha vissuto un 2023 fenomenale, recitando nella versione live-action de La Sirenetta e nel remake de Il colore viola.

Il portafoglio immobiliare con il marito Jay-Z

Ma non ci sono state solo buone notizie per Beyoncé. A marzo, il suo marchio di athleisure Ivy Park ha concluso la sua partnership quinquennale con Adidas, come riportato dal Wall Street Journal, perché la linea ha mancato le proiezioni di vendita di 200 milioni di dollari nel 2022, anche se ha comunque ricevuto 20 milioni di dollari di compenso annuale.

Nello stesso mese, tuttavia, ha collaborato a una collezione con la casa di moda francese Balmain su Renaissance Couture. E a novembre ha lanciato il suo profumo, Cé Noir, che viene venduto sul suo sito web a 160 dollari.

Al di là della musica e della moda, Beyoncé condivide con Jay-Z un vasto portafoglio immobiliare del valore di circa 320 milioni di dollari, inclusa una villa di Malibu da 200 milioni di dollari che la coppia ha acquistato a giugno, ritenuta la casa più costosa nella storia della California. Forbes assegna a ciascuno la metà del valore totale del loro patrimonio immobiliare condiviso, nonché la metà del valore della loro vasta collezione d’arte.

E mentre Forbes valuta il suo patrimonio personale a 800 milioni di dollari, ciò a cui si aggiunge davvero quella cifra è la sua libertà. “Mi sento liberata”, dice Beyoncé nel film Renaissance. “Non ho nulla da dimostrare a nessuno a questo punto, e mi sono permessa di essere semplicemente libera”.

