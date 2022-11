Jeff Bezos vuole comprare una squadra di Nfl insieme a Jay-Z

Secondo diversi giornali che citano una fonte a lui vicina, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, sarebbe interessato all’acquisto della Washington Commanders, squadra della Nfl. Mercoledì sera, infatti, l’attuale proprietario, Dan Snyder, ha dichiarato che sta valutando l’ipotesi di una cessione.

Background

Mercoledì, Dan Snyder ha dichiarato di aver incaricato Bank of America per lavorare su una potenziale vendita. Una decisione causata dalle crescenti pressioni per vendere la squadra che ha subito in seguito a diversi scandali, tra cui numerose segnalazioni di cattiva condotta sul posto di lavoro, a causa di molestie sessuali che coinvolgono sia lui che i dirigenti del team, che hanno portato a un’indagine del Congresso. Lo scorso mese, il proprietario degli Indianapolis Colts, Jim Irsay, ha dichiarato che i proprietari della NFL hanno parlato in privato della possibilità di dar vita a una decisione senza precedenti: rimuovere Dan Snyder come proprietario. Mossa che richiederebbe il voto favorevole di 24 proprietari della lega su 32.

In cifre

5,6 miliardi di dollari. È questo, secondo Forbes, il valore della Washington Commanders. Cifra che lo rende il sesto franchise di maggior valore della Nfl. Snyder ha acquistato la squadra, poi chiamata Redskins, nel 1999 per 750 milioni di dollari.

