Christian Louboutin è diventato miliardario

Dopo quattro decenni trascorsi a mantenere i suoi clienti sui suoi iconici tacchi con la suola rossa, lo stilista di scarpe Christian Louboutin è ora miliardario. Il 61enne stilista è entrato nella lista dei miliardari grazie al suo omonimo marchio di moda.

Sebbene sia ancora noto per i suoi tacchi a spillo vertiginosi e le sue piattaforme pericolose, il brand si è esteso a scarpe da ginnastica, borse e prodotti di bellezza, oltre che a linee per uomini e bambini.

Louboutin, una fortuna da 1,2 miliardi di dollari

L’anno scorso la società è stata valutata 3,2 miliardi di dollari da Exor, la società di investimento della famiglia Agnelli, che ha acquistato una quota del 24% nel 2021 per circa 650 milioni di dollari. Louboutin possiede ancora il 35%, che Forbes valuta in 1,1 miliardi di dollari.

La quota costituisce la maggior parte di una fortuna stimata in 1,2 miliardi di dollari che include altri investimenti come l’Hotel Vermelho, un resort di lusso aperto nel sud del Portogallo lo scorso anno. I rappresentanti di Louboutin non hanno risposto alle richieste di commento sulla valutazione della società.

“Ho avviato l’azienda con i miei due migliori amici”, ha dichiarato Louboutin in un’intervista rilasciata a The Business Of Fashion nel 2021. “Non ho mai pensato di vendere una parte. Non ho mai pensato a nient’altro che a disegnare belle scarpe”.

Le scarpe, che partono da circa 800 dollari al paio, sono state calzate dalle persone più famose del mondo. Louboutin ha aperto la sua prima boutique a Parigi nel 1991 e una delle sue prime clienti celebri è stata la principessa Carolina di Monaco.

Le scarpe più amate dalle star

Da allora, le sue suole rosse sono diventate un appuntamento fisso sui red carpet. Ai Golden Globes di quest’anno, le sue scarpe sono state indossate da tante star, tra cui Selena Gomez, Lenny Kravitz, Heidi Klum e Simu Liu.

Con il tempo sono diventate pietre miliari della cultura pop. In Sex and the City, la Carrie Bradshaw di Sarah Jessica Parker, dipendente dai tacchi, indossava notoriamente Loubis spaiate e ha dato vita a una tendenza. E Cardi B ha immortalato i suoi tacchi nella sua hit del 2017 Bodak Yellow. (“Queste sono costose, questi sono fondi rossi, queste sono scarpe insanguinate”).

L’anno scorso, sia Beyoncé che Taylor Swift hanno indossato Louboutin durante i loro tour. Il designer ha disegnato una scarpa diversa per ogni brano della Swift: mocassini per Red, stivali al ginocchio incrostati di strass per Midnights. Margot Robbie ha indossato un paio delle sue mules metalliche alla première londinese di Barbie. Nonostante il dominio del rosa, le suole delle sue scarpe sono rimaste rosso Louboutin, che ha il suo codice Pantone: 18-1663TP.

L’ascesa di Louboutin

Nato e cresciuto a Parigi, Louboutin proviene da un ambiente operaio. Suo padre era un ebanista della Bretagna, mentre sua madre rimase a casa a crescere lui e le sue tre sorelle maggiori. Molti anni dopo, a 51 anni, scoprì che suo padre era in realtà un egiziano che la madre aveva conosciuto all’età di 40 anni.

Quando aveva 10 anni, visitò il Museo d’Arte Africana e Oceanica di Parigi e vide un cartello che vietava alle donne di indossare tacchi a spillo. La cosa non piacque al giovane Louboutin, che sviluppò un’ossessione per le scarpe che sarebbe durata tutta la vita.

“Sono nata in un ambiente molto femminile con le mie sorelle, che mi hanno aiutato a capire le donne e mi hanno portato a quello che sto facendo”, ha dichiarato a Forbes nel 2016. “Crescendo ho sempre disegnato scarpe ma, francamente, non ho mai pensato che creare nuove scarpe potesse essere una professione”.

Il primo negozio

A 16 anni è stato espulso da scuola e ha viaggiato in India prima di tornare a Parigi per fare uno stage alle Folies Bergère, dove ha iniziato a disegnare scarpe per i ballerini. Poi è arrivato un periodo con il designer di scarpe francese Charles Jourdan, seguito da lavori freelance per Chanel e Yves Saint Laurent. Nel 1988 è stato assunto da Roger Vivier, noto per aver inventato lo stiletto negli anni Cinquanta.

“Quando avevo circa 16 anni, qualcuno mi regalò un libro sullo stilista di calzature Roger Vivier con una bellissima copertina dorata”, ha raccontato Louboutin a Forbes. “Ho pensato: ‘Che meraviglia, è davvero una carriera. Si può vivere disegnando scarpe'”.

Dopo una breve pausa dalle calzature – disegnando terrazze a New York e giardini in Francia – aprì il suo primo negozio a Parigi nel 1991 con l’aiuto di due amici, Henri Seydoux e Bruno Chambelland (il primo ha venduto la sua quota nell’accordo del 2021 con Exor).

La crescita del marchio

Le famose suole rosse gli vennero in mente per la prima volta nel 1992, quando nel suo atelier rimase deluso da un prototipo di scarpa e vide che la sua assistente si stava lucidando le unghie. “Mi ci è voluto un po’ per capire che era perché la suola era nera”, ha raccontato Louboutin. “Ho preso lo smalto della mia assistente e ho dipinto le suole di rosso”.

Dalla sua prima boutique nella Galerie Véro-Dodat, una galleria commerciale neoclassica del XIX secolo a pochi passi dal Louvre, il marchio ha continuato a crescere. Nel 1994 una boutique a New York, poi nel 1997 a Londra.

Nel decennio successivo, i tacchi di Louboutin erano ovunque: dai funerali della principessa Diana ai video musicali di Madonna. Nel 2000 ha registrato il marchio della suola rossa in Francia e tre anni dopo ha iniziato a vendere borse, seguite da scarpe da uomo nel 2009.

Le cause di Louboutin contro i grandi colossi

Oggi Louboutin ha più di 160 boutique in 32 Paesi in 4 continenti, di cui 35 negli Stati Uniti, 23 in Giappone e 20 in Cina. “Louboutin è un raro esempio di marchio di calzature apparentemente in grado di espandersi in altre categorie di prodotti, tra cui abbigliamento e borse”, afferma Luca Solca, analista senior per i beni di lusso presso Bernstein.

Nel corso degli anni, l’azienda ha protetto in modo aggressivo la sua suola rossa in numerose cause legali in tutto il mondo. Ciò ha portato a scontrarsi con titani del settore in cause contro Zara (di proprietà della Inditex del miliardario Amancio Ortega) – che ha perso – e con Yves Saint Laurent (parte del conglomerato del lusso Lvmh di Bernard Arnault), che ha parzialmente vinto.

L’anno scorso, Louboutin ha vinto cause relative ai marchi in Brasile e in India e ne ha intentata un’altra insieme al gigante tecnologico Meta contro un contraffattore messicano che vendeva Louboutin false su Facebook e Instagram.

Le proprietà immobiliari di Louboutin

Il portafoglio immobiliare del designer spazia in tutto il mondo. Possiede un ampio appartamento con pavimenti in mogano rosso vicino all’Opéra Garnier di Parigi; una casa con una barca a vela a Luxor, in Egitto; appartamenti a Los Angeles e Rio de Janeiro; una casa del XVII secolo ad Aleppo, in Siria, danneggiata durante la guerra civile.

E ancora una tenuta di 350 acri a Melides, in Portogallo, vicino al suo hotel; una villa con 7 camere da letto a Lisbona e il castello di Champgillon del XIII secolo nella campagna francese (dove, secondo quanto riferito, conserva una collezione di 8.000 scarpe), entrambi di proprietà comune con Chambelland.

Nonostante sia passato dai tacchi alle scarpe da ginnastica e al trucco, Louboutin rimane essenziale per il successo del marchio. Disegna le collezioni autunnali e invernali nel suo castello francese o in Portogallo, e lavora alle collezioni primaverili ed estive in Egitto o in Brasile. Gli schizzi vengono poi trasformati in scarpe nelle fabbriche in Italia e in Spagna.

“Prima di tutto disegno. Inizio a disegnare con una penna. Mi isolo per almeno due settimane e disegno”, ha dichiarato Louboutin. “Quando si tratta di una collezione invernale, vado in un posto freddo, mentre per l’estate vado in un posto caldo. Sono ricettivo alla luce e al calore”.

Le difficoltà del settore dei beni di lusso

L’azienda produce più di 1 milione di paia di scarpe all’anno e, come per molti marchi di moda di lusso, i prezzi elevati sono la chiave della sua forza.

“I mercati finanziari apprezzano le aziende di lusso perché hanno margini più elevati, alti rendimenti sul capitale e un elevato potere di determinazione dei prezzi”, afferma Joren van Aken, analista della banca d’investimento belga Degroof Petercam. “Dopotutto, i ricchi non smetteranno di acquistare articoli di lusso, sia che l’inflazione sia del 2% o del 5%”.

Dopo aver registrato profitti record durante la pandemia, il settore dei beni di lusso ha registrato una crescita più lenta nel 2023. Secondo Bain & Company, l’anno scorso le calzature sono state la categoria del lusso a più lenta crescita, con un incremento compreso tra il 2% e il 3%.

I progetti futuri di Louboutin

Questo ha avuto un impatto anche su Louboutin. L’azienda ha registrato un utile netto di 37 milioni di dollari nella prima metà del 2023, con un calo del 51% rispetto allo stesso periodo del 2022, a causa della carenza di materie prime e della lenta crescita in Cina. Tuttavia, il brand ha aggiunto 10 boutique e “ha continuato a garantire una redditività di alto livello”, secondo la relazione semestrale 2023 di Exor.

Nonostante ciò, Louboutin non è ancora pronto a rilassarsi. A febbraio, il marchio ha annunciato una nuova linea di occhiali da sole con il produttore italiano di occhiali Marcolin. La scorsa settimana ha, invece, progettato un gala di beneficenza a tema disco Bal de la Rose per la sua amica Principessa Caroline a Monaco, con 59 sfere a specchio, una performance di Gloria Gaynor e tacchi.

