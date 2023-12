Così Laborability aiuta le aziende e i dipendenti nel welfare e nella comunicazione. E guarda già all’evento Impact 2030 del 2024

Elisabetta Vanuzzo, chief marketing e communication officer di Laborability, inserita anche nella classifica di Forbes Italia dei Dopo il grande successo della prima edizione di Impact 2030 , che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone, Laborability guarda già al futuro. Immaginando un’edizione 2024 ancora più interattiva e ovviamente attenta ai trend più rilevanti per lavoratori e imprenditori. “Non vedevamo l’ora di creare un’occasione di confronto con il nostro pubblico e di conoscerlo più da vicino. E i numeri ci hanno dato ragione: perché è stata un’edizione fantastica che ha creato anche un grande interessamento. Per fare un esempio, più di 300 persone hanno preso parte ai workshop che abbiamo realizzato durante l’evento. Qualcosa di straordinario”, dicechief marketing e communication officer di Laborability, inserita anche nella classifica di Forbes Italia dei 100 comunicatori e manager del 2023

Andato in scena mercoledì 25 ottobre presso il campus di H-Farm di Roncade (Treviso), Impact 2030 è stata anche un’occasione per Laborability di presentare alcuni degli ultimi servizi lanciati dalla società, come ‘Esperto lavoro’. “Abbiamo creato un servizio tecnologico e digitale capace di dar vita a una consulenza personalizzata premium, che permette a chiunque di sottoporre un quesito specifico che la riguarda e di avere in tempi brevi una risposta qualificata. Anche in funzione delle nostre e importanti competenze in ambito giuslavoristico e di consulenza”.

Quando torna Impact 2030

Guardando al futuro, Impact 2030 tornerà il 15 maggio sempre nella sede di H-Farm. “Non potevano scegliere una sede diversa, perché è uno spazio che parla di innovazione e soprattutto in linea con i nostri valori e obiettivi. Ovviamente, anche in questo caso saranno presenti numerose aziende rilevanti, oltre che a speaker di un certo livello”.

Nello specifico, l’evento tratterà quattro temi ben precisi: il mondo della Salute (anche con un’attenzione alla disabilità), la sostenibilità sociale, il welfare e finanziamenti. Proprio il welfare, insieme alla comunicazione interna, sono ancora due temi poco sviscerati a livello italiano. Basti pensare che l’ultimo report di Laborability, presentato proprio durante Impact 2030, ha evidenziato che il 73,1% degli intervistati non è soddisfatto della comunicazione interna nella propria azienda. “Si tratta di un numero abbastanza rappresentativo che si aggiunge a un altro dato fondamentale: quello della percezione della comunicazione interna tra ruoli apicali e collaboratori. Circa il 70%, infatti, delle figure apicali nelle aziende ritiene di essere informato e coinvolto dalle direzioni, in contrasto al fatto che solo il 22% dei collaboratori ritiene di essere informato a sua volta. Un alert estramente importante che riguarda tutte le organizzazioni. Un tema, peraltro, che noi trattiamo grazie al progetto ‘Laborability For’.

Laborability For

Nel dettaglio grazie a Laborability For, la società crea dei progetti personalizzati customizzati per le aziende e i loro brand, con contenuti editoriali che vengono realizzati su misura. In sintesi, prima fornendo un supporto nello sviluppo del pensiero aziendale e poi mettendo in atto la migliore strategia che consenta di realizzare questo focus e il corretto modello di comunicazione interna. “Successivamente, aggiunge Elisabetta Vanuzzo, ci occupiamo di realizzare i contenuti adatti e di monitorarne i risultati”.

L’importanza del welfare

Partendo dal presupposto che ormai il welfare “è diventato parte della nostra quotidianità e che le persone hanno diversi bisogni personali”, nel corso degli anni è diventato un tema fondamentale, strettamente collegato alla soddisfazione dei dipendenti o dei collaboratori all’interno della loro vita aziendale. “Oggi la componente remunerativa non è più sufficiente a definire il livello di soddisfazione dei lavoratori. Anzi. Abbiamo notato, infatti, che sono più interessati a tutti quei strumenti o vantaggi che gli permettono di realizzare diverse loro esigenze di vita, oltre che lavorative”. In questa direzione, Laborability aiuta le aziende a ricercare e scovare quegli strumenti di welfare che più collimano con le esigenze dei propri dipendenti, supportando poi le organizzazioni a implementare piani completi di welfare personalizzati, andando così a migliorare il reciproco rapporto di fiducia.

