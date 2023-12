Natale di lusso: le experience delle feste da prenotare nei migliori hotel del mondo

Afternoon tea al Mandarin Oriental Milano

Dalle innevate alpi svizzere alle spiagge di Bali, fino agli afternoon tea nelle capitali europee, i miglioriper le feste, da scegliere per vivere unall’insegna del gusto e del relax.

Fino al 7 gennaio l’hotel di lusso nel centro di Milano offre ai suoi ospiti e a tutti coloro che decidono di fermarsi al Mandarin Garden, un Afternoon tea in limited edition sviluppato in collaborazione con il The Rosebery del Mandarin Oriental Hyde Park di Londra. Tutti i giorni, dalle 14:30 alle 18:30 è possibile ordinare il proprio tè preferito all’interno di eleganti set Sambonet e Rosenthal, gustando preparazioni dolci e salate a cura dei pastry chef dei due indirizzi di ospitalità di lusso. Dagli scones farciti con sour cream, all’insalata di pollo fino all’immancabile panettone artigianale, gli assaggi vengono serviti per due persone. Chi preferisce può sostituire la bevanda calda con un calice di bollicine o con i cocktail realizzati dal team di Guglielmo Miriello.

Cena di Natale in pool villa al Raffles Bali

Chi vuole dare un taglio alla frenetica routine cittadina e trascorrere le feste al caldo potrà scegliere Raffles Bali, con la sua magnifica vista sull’oceano. Chi sceglie le spaziose Pool Villas, potrà consumare al loro interno un pasto di sette portate a Natale oppure per Capodanno. Al ristorante Rumari, il menu festivo è ricco di ingredienti locali che si combinano a materie prime pregiate come tartufo nero invernale, aragoste e carne di wagyu. Per cenare sotto le stelle c’è un menu tutto dedicato alle aragoste al Loloan Beach Bar e Grill, dove per festeggiare l’arrivo del 2024 si può optare per una degustazione di sei portate con dessert assortiti e un wine pairing d’eccezione.

Natale di lusso: la cena di Gala al Four Seasons Hotel Firenze

All’interno del magico palazzo della Gherardesca le feste si tingono delle decorazioni rosse e verdi del Natale, con uno speciale allestimento di palline dorate giganti che abbraccia lo spazio dell’Atrium Bar. All’interno del ristorante stellato Il Palagio, lo chef Paolo Lavezzini propone una cena di gala per la notte di San Silvestro con un menu degustazione di cinque portate dedicato al mare.

Si inizia con la terrina di pesci del Tirreno con caviale, giardiniera di verdure e pan brioche, per poi passare al branzino di lenza arrostito con ristretto di scoglio e a un’incursione di terra con la guancia di vitello brasata al Brunello, cremoso di patate e lenticchie della Val d’Orcia. Dopo cena in lobby ci si potranno scambiare gli auguri al ritmo di musica.

Winter Wonderland con Messika a Le Royal Monceau, Raffles Paris

A Parigi il luxury hotel Le Royal Monceau svela la collaborazione delle feste con la maison di gioielli Messika, grazie alla quale gli spazi comuni si sono trasformati in un giardino incantato, decorato da alberi illuminati e addobbi ispirati al mondo dell’alta gioielleria come un grande fiocco di neve tempestato di diamanti.

La partnership continua anche in cucina, grazie al pastry chef Quentin Lechat che ha creato un’edizione limitata di Yule Log, il classico ceppo di Natale dolce, decorato con choux caramellati che ricordano l’oro e i brillanti. Per un ultimo dell’anno all’insegna del lusso, il pacchetto “Royal Celebration” consente di riservare le migliori suite con vista sui fuochi d’artificio con sfondo sull’Arco di Trionfo, di accedere al party di Capodanno e indulgere a letto con una colazione in camera e l’accesso alla spa per un retreat di inizio anno.

Winter Village al The Chedi Andermatt

L’indirizzo di charme tra le alpi svizzere per le feste concentra le attività per gli ospiti nel suo incantato Winter Village allestito nel cortile esterno. Qui si trovano due pop-up restaurant e un’area lounge dedicata al relax, dove è possibile cenare sotto le stelle e intraprendere romantiche gite in slitta, trainati da cavalli. Gli appassionati di musica potranno partecipare ai festival musicali organizzati secondo il calendario del The Chedi Andermatt, mentre chi ama le piste da sci potrà trascorrere sulla neve il Capodanno. Nella ski area tra i cantoni di Grigioni e Uni, grazie agli ski butler dell’hotel, gli ospiti avranno un passaggio sulle piste e potranno noleggiare tutta l’attrezzatura necessaria per un countdown da cima a valle.

Natale di lusso: Schiaccianoci al Raffles Makati

Nelle Filippine il Raffles Makati per le feste diventa teatro di un allestimento a tema “Schiaccianoci” con decorazioni dedicate all’eleganza incantata del balletto. Sotto il maestoso albero di Natale, acceso con la cerimonia di rito i primi giorni di dicembre, prende vita l’Afternoon tea delle feste che comprende canapè e pasticcini speciali realizzati dall’executive chef Bèla Rieck al The Writers Bar. Gli ospiti riceveranno dei cestini regali con dolcetti e bijoux realizzati da artigiani locali, mentre chi ama far festa non dovrà perdersi la festa a tema Hollywood Glam per salutare il nuovo anno. L’appuntamento al Mistral Rooftop Bar con dj set live.

Escursione di Natale allo Schloss Dürnstein con Amauris Vienna

L’hotel di lusso Amauris di Vienna per il periodo pre-natalizio offre escursioni allo Schloss Dürnstein, un castello del circuito Relais & Châteaux. L’esperienza inizia con un trasferimento privato in limousine, che consente agli ospiti di raggiungere i mercatini di Natale allestiti di fronte all’ingresso del maniero. Qui si possono acquistare oggetti artigianali e dolci tipici, sorseggiando un drink caldo e successivamente degustare tre calici di vino nella cantina del castello, accompagnati dal sommelier. Una cena tipica con menu a base di fondue o anatra conclude il tour natalizio e immerge gli ospiti dell’Amauris nella tradizione delle feste più autentica.

