Dagli ex ceo di Binance e Cnn al cda di OpenAI: i più clamorosi casi di carriere distrutte del 2023

In un anno segnato dai licenziamenti, dall’incertezza economica e dall’impazienza degli investitori, molti personaggi influenti hanno dovuto affrontare diversi problemi dopo anni di soddisfazioni. La carriera di alcuni è stata distrutta per motivi più personali: dalle fughe dalle banche a lingotti d’oro nascosti, fino alle bugie più incredibili. I fattori che hanno contribuito ad alcuni deisono sembrati più straordinari del solito.

Questo è stato, dopo tutto, l’anno in cui un conduttore televisivo, noto per aver sfruttato le paure dei telespettatori bianchi, ha superato i limiti. Ma anche l’anno in cui una figura politica, che aveva finalmente ottenuto un lavoro a lungo agognato, ne è stata estromessa meno di dieci mesi dopo. Come dimenticare poi la performance disastrosa al Congresso americano da parte della presidente di una delle più importanti università del Paese, che ha portato alle sue dimissioni. Queste e altre figure, un tempo potenti, compongono l’elenco di Forbes dei più clamorosi casi di carriere rovinate del 2023: persone al vertice o quasi dei loro settori le cui discese professionali hanno gettato luce su alcuni dei maggiori problemi del nostro tempo.

I lettori potranno notare che mancano alcuni nomi importanti. Sam Bankman-Fried, fondatore di Ftx, è stato dichiarato colpevole di frode e cospirazione il mese scorso, ma già è apparso nella lista l’anno scorso, dopo il collasso della sua azienda.

Anche il 2023 di Elon Musk è stato segnato da un fallimento dopo l’altro: dai tagli arbitrari al personale e dal presunto rifiuto di onorare gli accordi sui bonus di X (l’ex Twitter) a una scenata sul palco in cui ha detto agli inserzionisti di “andare a farsi fottere” dopo che alcuni si erano tirati indietro per il supporto di Musk a un tweet antisemita (Musk si è scusato per la sua dimostrazione di sostegno). Lo stesso imprenditore è comparso nella lista dell’anno scorso.

Alcuni dei nomi nella lista sono stati causa del loro male. Altri sono caduti per motivi più ambigui: risultati aziendali poco brillanti, mancanza di fiducia nella loro leadership o accuse non ancora provate. Non è escluso che alcuni di loro possano dimostrarsi resistenti e trovare il successo altrove, o addirittura ritornare alle vette che occupavano un tempo. Le resurrezioni di carriera sono una forma d’arte comune che gli americani spesso celebrano. Dopotutto, il fallimento è una lezione per il successo. Ecco i più importanti casi di carriere distrutte del 2023 scelti da Forbes.

Scott Adams, fumettista e autore

Scott Adams ha iniziato a far divertire i lettori nel 1989, quando ha debuttato con una striscia a fumetti sulla vita in ufficio chiamata Dilbert. Nel 2023 ha toccato un nervo scoperto quando, durante uno streaming su YouTube, si è lanciato in un’invettiva razzista sul fatto che i neri sono un gruppo di odio. Non era la prima volta che Adams esprimeva opinioni razziste, ma fu troppo per gli oltre 200 giornali che distribuivano il suo fumetto. (Adams è stato anche abbandonato dal suo editore e ha perso altri contratti).

Con il lancio di Dilbert Reborn su un sito di abbonamento, Adams continua a produrre un fumetto diventato amaro e poco divertente. Sebbene possa aver trovato conforto nel rivolgersi a persone che condividono le sue idee, ha perso nel tempo una buona parte del suo reddito, oltre a un posto sotto i riflettori. Una svolta triste per un uomo che un tempo faceva ridere così tante persone.

Greg Becker, ex presidente e ceo di Svb Financial Group

Greg Becker ha assunto il ruolo di ceo della Silicon Valley Bank nel 2011, cavalcando un’ondata di crescita dovuta al fiorire delle startup tecnologiche. Nel 2015 ha dichiarato alla Commissione bancaria del Senato che le banche di medie dimensioni come la sua non presentavano lo stesso rischio sistemico dei grandi istituti di credito e dovevano quindi essere esentate da regolamentazioni onerose. Si sbagliava.

La banca – che faceva affidamento su clienti focalizzati su startup e tecnologia e che ha dovuto affrontare la crescente diffidenza degli investitori a causa dell’improvviso aumento dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve – ha acquistato titoli di Stato in un’epoca di tassi bassi, subendo forti riduzioni del valore dei titoli e con poche coperture sui tassi d’interesse, come riporta il Wall Street Journal.

A marzo ha dovuto affrontare una storica corsa agli sportelli prima di essere sequestrata e chiusa dalle autorità di regolamentazione. Dopo aver rassegnato le dimissioni in aprile, Becker ha attribuito la responsabilità del fallimento della sua banca a una molteplicità di fattori e persone. In un’audizione della Commissione bancaria del Senato ha dichiarato di essere “veramente dispiaciuto” per il crollo che ha scatenato la peggiore crisi degli ultimi 15 anni nel settore.

Rosalind Brewer, ex ceo di Walgreens Boots Alliance

Per molto tempo non ci si è domandati se Roz Brewer avrebbe ottenuto un posto di ad, ma quando. Prima di ottenere il posto al vertice di Walgreens Boots Alliance nel marzo del 2021, l’allora direttore operativo di Starbucks era considerata un potenziale successore del gigante del caffè, avendo ricoperto il titolo di ad di Sam’s Club, catena di proprietà di Walmart, oltre a essere una presenza costante nelle liste delle donne più potenti.

Meno di tre anni dopo, Walgreens era di nuovo alla ricerca di un nuovo ad, dopo che Brewer e il consiglio di amministrazione avevano “deciso di comune accordo” di separarsi all’inizio di settembre. La decisione è arrivata in seguito a un taglio degli obiettivi di guadagno durante l’estate e a problemi di carenza di personale, che hanno ridotto le ore di lavoro nelle farmacie, e a un crollo del prezzo delle azioni.

All’inizio di dicembre, Walgreens è stato il titolo con la peggiore performance del Dow Jones Industrial Average per il 2023, perdendo circa il 48% durante il suo mandato, contro il 5% circa della rivale Cvs nello stesso periodo di tempo.

Tucker Carlson, giornalista e conduttore

Per anni, l’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson ha fatto leva sulle paure dei telespettatori bianchi riguardo ai cambiamenti demografici del Paese, parlando di teorie razziste su cospirazioni come la “grande sostituzione” e stravolgendo le storie di cronaca locale per suggerire che gli americani stavano perdendo potere a favore degli immigrati. Questi temi attiravano più di tre milioni di telespettatori a sera.

La Fox non ha spiegato pubblicamente il brusco licenziamento, ma le speculazioni dei media hanno indicato i potenziali fattori. Da un testo incendiario inviato da Carlson dopo l’attacco al Congresso del 6 gennaio 2021, che ha allarmato i dirigenti di Fox News mentre si avvicinava il processo per la causa intentata da Dominion Voting Systems (la Fox si è poi accordata per una somma ingente), ad altre questioni, tra cui una causa su un luogo di lavoro misogino e discriminatorio che la Fox ha contestato e che è stata poi risolta fuori dal tribunale. Ora Carlson è tornato con il lancio di un servizio di streaming, proponendo di “raccontare la verità senza fronzoli” ai fan al modico costo di 72 dollari all’anno.

Charlie Javice, fondatrice di Frank

Forbes ha nominato Charlie Javice tra le stelle nascenti under 30 del 2019. La startup di aiuti finanziari agli studenti di college da lei fondata sarebbe stata acquisita da JPMorgan Chase per 175 milioni di dollari nel 2021. Nel 2023 Forbes ha definito Javice una delle scelte peggiori, dopo che la banca ha intentato una causa sostenendo che l’imprenditrice aveva creato una lunga lista di clienti falsi. In aprile, la Securities and Exchange Commission ha accusato Javice di frode in relazione alla vendita a JPMorgan.

Javice ha presentato la propria causa contro l’istituto, dichiarandosi non colpevole e sostenendo che JPMorgan non è riuscita a produrre migliaia di documenti che avrebbero potuto sostenere la sua difesa. A novembre, il giudice ha fissato la data del processo al 2024 e ha detto che i pubblici ministeri devono chiedere a JPMorgan Chase di produrre più prove.

Chris Licht, ex presidente e amministratore delegato della Cnn

L’anno scorso Chris Licht è passato dal ruolo di produttore esecutivo del Late Show With Stephen Colbert al vertice della Cnn, senza aver mai gestito nulla di complesso come un’emittente via cavo globale. Era stato scelto dal boss della Warner Bros Discovery, David Zaslav.

Pur avendo promesso di ripensare la Cnn come una piattaforma per i telespettatori stanchi della polarizzazione delle notizie via cavo, ha dovuto affrontare il calo degli ascolti, lo scandalo di Don Lemon e le critiche feroci per un colloquio pieno di bugie con l’ex presidente Donald Trump.

Poi, in un disastro inspiegabile delle pubbliche relazioni, l’Atlantic ha pubblicato un profilo devastante del capo dell’esecutivo in crisi, che aveva rilasciato ore di dichiarazioni al giornalista Tim Alberta. La storia è rimasta nelle cronache e ha fatto perdere con il tempo tutta la fiducia della redazione della Cnn. Alcuni giorni dopo, Licht è stato licenziato dopo soli 15 mesi al timone.

Liz Magill, presidente della Università della Pennsylvania

Liz Magill non è stata l’unica presidente universitaria a sbagliare una testimonianza davanti al Congresso all’inizio di dicembre. Anche quella di Harvard, Claudine Gay, e quella del Mit, Sally Kornbluth, hanno tergiversato quando hanno spiegato come stavano gestendo l’ondata di antisemitismo nel campus e sono state costrette a scusarsi per aver dato risposte evasive quando è stato chiesto loro se avrebbero punito gli studenti che invocavano il genocidio degli ebrei.

Tuttavia, solo Magill ha perso il lavoro (Gay, che sta lottando anche contro le accuse di plagio, sta subendo pressioni per dimettersi). Prima ancora che Magill arrivasse a Washington, alcuni ex alunni si erano lamentati della sua presunta scarsa risposta alle denunce di antisemitismo nel campus. La sua testimonianza è stata il punto di rottura. Alla fine, anche il governatore della Pennsylvania ha voluto le sue dimissioni.

Kevin McCarthy, ex presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti

Ci sono voluti 15 scrutini perché Kevin McCarthy venisse eletto presidente della Camera a gennaio, una serie di voti che avrebbe abbattuto politici meno zelenti di lui. Ma una vena ambiziosa, unita a una malleabilità pragmatica, ha sempre contrassegnato la sua carriera. In nessun altro caso ciò è stato più evidente che nel suo rapporto transazionale con l’ex presidente Trump: “Il mio Kevin”, come veniva soprannominato McCarthy, ha discusso privatamente e pubblicamente la responsabilità di Trump per l’attacco al Congresso del 6 gennaio 2021, ma si è presentato a Mar-a-Lago settimane dopo per fare ammenda. Una volta McCarthy ha persino fatto scegliere a uno staff le Starburst rosse e rosa, le preferite di Trump, per il presidente, come hanno riportato i media.

Alla fine, la stessa ala destra del partito che ha contribuito a imbrigliare per guidare le vittorie repubblicane lo ha cacciato, rendendolo il primo presidente della Camera della storia a essere estromesso. A dicembre, McCarthy ha annunciato che avrebbe lasciato la Camera alla fine dell’anno, pur rimanendo impegnato in politica.

Bob Menendez, senatore americano

Sebbene abbia respinto gli appelli alle dimissioni e negato di aver commesso illeciti, è stato un anno difficile per il senatore del New Jersey Bob Menendez. A settembre è stato incriminato per corruzione federale, con l’accusa di aver partecipato, insieme alla moglie, a uno schema di corruzione che avrebbe potuto aiutare uomini d’affari del New Jersey e il governo dell’Egitto.

Durante la perquisizione della sua casa e della cassetta di sicurezza, gli investigatori hanno trovato 550mila dollari in contanti nascosti e più di 100mila dollari in lingotti d’oro. A differenza del 2015, quando Menendez ha dovuto affrontare accuse di corruzione che ha negato e che alla fine sono state archiviate, gli alleati democratici non sono intervenuti in sua difesa, chiedendo le sue dimissioni.

Menendez si è dimesso dalla carica di leader della Commissione per le relazioni estere del Senato, come previsto dal regolamento dei Democratici, ma continua a dichiararsi non colpevole.

Il consiglio di amministrazione di OpenAI

Innanzitutto, il consiglio di amministrazione di OpenAI ha improvvisamente licenziato l’ad Sam Altman per una presunta incapacità di essere “coerentemente sincero”, ad appena un anno dal lancio di ChatGPT. Questo ha provocato un esodo del personale e uno stallo con Microsoft, il principale azionista della startup di AI, che ha annunciato di voler assumere Altman al suo posto. Nel giro di pochi giorni, però, Altman è emerso trionfante per reclamare il suo trono. I perdenti: il consiglio di amministrazione di OpenAI, composto da sei persone e senza scopo di lucro, incaricato di garantire che la sua tecnologia “vada a beneficio di tutta l’umanità” mentre l’ad e membro del cda Altman costruiva un’azienda sostenuta con 13 miliardi di dollari da Microsoft.

Il fatto che lui e il presidente del consiglio Greg Brockman siano stati colti alla sprovvista dalla cacciata è la prova di un’interruzione della comunicazione. Il fatto che il chief scientist Ilya Sutskever abbia estromesso Altman e poi si sia pubblicamente pentito è la prova del caos. Mentre Tasha McCauley della Rand Corporation e Helen Toner della Georgetown University sono fuori dal cda, il ceo di Quora Adam D’Angelo rimane. Con l’ex segretario del Tesoro Larry Summers e l’imprenditore Bret Taylor, questo ‘consiglio iniziale’ di tre persone ha ora il compito di costruirne uno diverso che possa governare senza far esplodere le cose.

Kenny Parcell, ex presidente dell’Associazione nazionale degli agenti immobiliari

Kenny Parcell, un ex agente immobiliare dello Utah che ha scalato i ranghi della National Association of Realtors, potente organizzazione non profit – che ha oltre 1 miliardo di dollari di asset, un numero di membri superiore a qualsiasi altra organizzazione professionale e controlla l’accesso alla maggior parte degli annunci immobiliari americani – è finito sotto osservazione in un’inchiesta del New York Times pubblicata in agosto.

Il giornale ha parlato con quasi 30 dipendenti ed ex dirigenti che hanno dichiarato che, nonostante anni di denunce di molestie sessuali e punizioni, non è cambiato molto. Tre donne hanno descritto in modo specifico un modello di comportamento da parte di Parcell che comprendeva toccate improprie, foto e messaggi osceni. Due giorni dopo, l’agente immobiliare si è dimesso.

Parcell ha negato le accuse (“le mie dimissioni arrivano dopo una serie di accuse contro di me che sono categoricamente false”, ha scritto in una lettera alla dirigenza della Nar), ma è stato sostituito da Tracy Kasper, che ha dichiarato che l’organizzazione “riconosce che ci sono preoccupazione, rabbia e delusione” e “che continuerà a migliorare il modo in cui promuove un ambiente di lavoro accogliente, sicuro e rispettoso”.

George Santos, ex rappresentante degli Stati Uniti

L’elezione di George Santos al Congresso lo scorso novembre è stata storica. Santos ha strappato il suo distretto di New York ai democratici e ha vinto il primo testa a testa alle elezioni generali tra due candidati al Congresso apertamente omosessuali.

Ma Santos avrà un posto nei libri di storia per ragioni molto diverse. Il falsificatore seriale, che deve affrontare un’accusa federale per 23 capi d’imputazione, è stato rimosso dal suo incarico il 1 dicembre, diventando il primo deputato a essere estromesso senza una condanna penale o senza aver combattuto per la Confederazione.

Le sue menzogne sono numerose e comprendono tutto, dalla sua formazione alla sua storia lavorativa, fino alle sue proprietà immobiliari. Altre affermazioni sottoposte a controllo vanno dal suo background religioso (non è ‘jewish’, ebreo, ma ‘jew-ish’, cioè ‘tipo ebreo’) al fatto che sua madre era nel World Trade Center l’11 settembre.

Santos ha ammesso alcune bugie, ma ha negato di aver commesso illeciti. Al momento della pubblicazione di questo articolo, Santos è impegnato nelle trattative per il patteggiamento e nel passatempo preferito dei personaggi pubblici caduti in disgrazia: girare video cameo a 500 dollari l’uno.

Marc Tessier-Lavigne, ex presidente dell’Università di Stanford

Non capita tutti i giorni che il lavoro di uno studente contribuisca a far cadere un presidente della Ivy League. Ma dopo che il reportage dello Stanford Daily, gestito dagli studenti, inizialmente stimolato da discussioni in un sito di crowdsourcing online, ha portato a una revisione del suo lavoro scientifico, a luglio Stanford ha dichiarato che il suo presidente Marc Tessier-Lavigne si sarebbe dimesso, ritrattando diversi documenti di ricerca vecchi di decenni.

La revisione indipendente ha affermato che l’accusa più grave di frode “sembra essere sbagliata” e che Tessier-Lavigne “non si è impegnato in una cattiva condotta di ricerca” nei documenti esaminati. Ma ha trovato difetti significativi in alcuni studi condotti da membri del suo laboratorio.

La partenza di Tessier-Lavigne non è stata l’unica in cui le segnalazioni degli studenti hanno giocato un ruolo quest’anno. Durante l’estate, la Northwestern University ha licenziato l’allenatore di football Pat Fitzgerald dopo che il suo giornale studentesco aveva riportato accuse di nonnismo (Fitzgerald ha negato di essere a conoscenza del nonnismo e ha intentato una causa per licenziamento illegittimo).

Mel Tucker, ex capo allenatore di football della Michigan State University

Dopo aver risollevato gli Spartans, che nel 2020 aveva ottenuto due vittorie, e aver concluso la sua seconda stagione nel 2021 con 10 trionfi nella stagione regolare e uno nel torneo di Capodanno, Mel Tucker ha firmato un’estensione del contratto di dieci anni per 95 milioni di dollari, che lo ha reso uno degli allenatori più pagati del football universitario.

Ma quasi 80 milioni di dollari di quel contratto sono a rischio dopo che Tucker è stato licenziato per giusta causa in seguito a una sospensione e a un’indagine sulle accuse di molestie sessuali nei confronti di una donna invitata a scuola per educare la squadra di football proprie sulle molestie sessuali.

Tucker ha dichiarato che la relazione era “consensuale e intima” e si è mosso per respingere la causa della donna per la diffusione di messaggi di testo personali. In una dichiarazione dettagliata dopo la sua sospensione, ma prima del licenziamento, ha definito l’udienza dell’università “ridicolmente difettosa”.

Changpeng Zhao, ex ceo di Binance

Changpeng Zhao, che si fa chiamare CZ, ha trasformato Binance da un’offerta iniziale di monete da 15 milioni di dollari a una borsa di criptovalute che ha facilitato 5.300 miliardi di dollari di scambi l’anno scorso e gli ha fatto guadagnare un patrimonio di 65 miliardi di dollari. Lungo il percorso, l’ingegnere informatico laureato alla McGill ha creato una calamita per i riciclatori di denaro, attirati dal facile accesso e dalla debolezza della sorveglianza, secondo le autorità di regolamentazione. Ciò ha provocato accuse penali, con Zhao che si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti e Binance che ha accettato di pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari dopo le accuse con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

A Zhao è stato ordinato di pagare 150 milioni di dollari, con altri 2,7 miliardi di dollari da parte di Binance, per risolvere le accuse della Commodity Futures Trading Commission. Ora CZ dovrà tornare in tribunale a febbraio 2024 per affrontare la sentenza per i suoi crimini. Sebbene abbia accettato di non fare appello contro una sentenza di 18 mesi o meno, i pubblici ministeri potrebbero chiedere una pena detentiva maggiore. Con una piattaforma che ancora elabora miliardi di dollari in scambi di criptovalute ogni giorno, Zhao rimane una figura potente in un settore in cui le fortune possono salire e scendere con velocità fulminea.

