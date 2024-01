Elon Musk vuole il 25% dei diritti di voto di Tesla: “Altrimenti svilupperò prodotti altrove”

Le dichiarazioni di Elon Musk scuotono Tesla. Il titolo dell’azienda di veicoli elettrici è sceso di circa il 2% nelle contrattazioni pre-market di martedì 16 gennaio. Il motivo? Musk ha detto che inizierà a sviluppare prodotti legati all’intelligenza artificiale e alla robotica al di fuori dell’azienda a meno che non ottenga il 25% del potere decisionale.

Aspetti principali

In una serie di post su X, Musk ha dichiarato di sentirsi “in difficoltà nel far diventare Tesla leader nell’ambito dell’IA e della robotica” senza possedere il 25% del potere decisionale nell’azienda.

Musk, che possiede circa il 13% delle azioni della società, ha affermato che la soglia proposta del 25% sarebbe sufficiente per avere un’influenza, ma che il suo voto può essere “ribaltato”.

Il miliardario ha avvisato che, se ciò non dovesse accadere, preferirebbe “sviluppare prodotti” al di fuori di Tesla.

Musk ha sottolineato che c’è una grande differenza tra un’azienda come Tesla e una come Gm, aggiungendo che il costruttore di auto elettriche è più simile a un collettivo di una dozzina di startup.

Il prezzo delle azioni di Tesla è sceso a 214,2 dollari nelle contrattazioni pre-market, in calo di circa il 2,1% rispetto a lunedì, proseguendo un avvio negativo del 2024. Il titolo è calato di quasi il 12% dall’inizio dell’anno.

La dichiarazione

“Sarei d’accordo con una struttura di voto a doppia classe per raggiungere questo obiettivo, ma mi è stato detto che è impossibile ottenerla dopo l’Ipo in Delaware”, ha detto Musk.

Da considerare

Musk ha risposto dando ragione ai suoi seguaci su X, che suggerivano che il miliardario meritasse un miglior compenso da Tesla. Nel 2018, il consiglio di amministrazione della società aveva delineato un pacchetto di retribuzione decennale, del valore di circa 55 miliardi dollari, per Musk, ora oggetto di una controversia legale. Musk ha indicato che i suoi commenti non sono frutto di una disputa con il cda, che ha definito “ottimo”, aggiungendo che il nuovo “piano di retribuzione” non è stato attuato a causa della battaglia legale. La corte del Delaware deve ancora emettere un verdetto sulla equità del pacchetto di compensi di Musk per gli azionisti.

Il patrimonio di Musk

Secondo le stime di Forbes, lunedì 15 gennaio il patrimonio di Elon Musk era di 230,2 miliardi di dollari. Musk è la persona più ricca del mondo secondo la classifica Forbes Billionaires, con un distacco significativo sul secondo, il ceo di Lvmh Bernard Arnault, la cui fortuna è inferiore di quasi 50 miliardi di dollari.

