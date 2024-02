The Italian Sea Group lancia Quaranta, il nuovo superyacht Admiral di 40 metri, progetto nato dalla collaborazione tra The A Group e il Centro Stile di The Italian Sea Group. Così il gruppo attivo nella nautica di lusso vuole allargare la sua flotta, introducendo tra i modelli semi custom un nuovo segmento di produzione di 40 metri pensato per una clientela interessata al charter nel Mediterraneo, ma soprattutto ai Caraibi.

Lo stile

“Siamo riusciti a creare in questo progetto un’armoniosa sinergia grazie alla nostra expertise in termini di design, qualità e innovazione”, ha commentato Giovanni Costantino, fondatore e ceo di The Italian Sea Group. Lo stile esterno è moderno: linee curve, tese o morbide, si alternano a tratti rettilinei più decisi e marcati. “Lo yacht- continua Costantino – ha le tipiche caratteristica sia di layout che di confort che solitamente si trovano solo su metrature molto più elevate”.

Gli interni

Gli interni hanno sei cabine ospiti, di cui due per l’armatore: una situata al main deck e un’altra più ampia, all’upper deck che ha accesso anche al ponte. Il salone ospita la zona living-dining e un’area game all’avanguardia. La “spiaggetta” ha un’ulteriore piattaforma nascosta che scorrendo ne triplica la superficie.

“Gli interni di questa nuova linea sono pensati come l’espressione di una eleganza sportiva e giovane, che dialoga perfettamente con lo stile esterno. Curve sinuose, superfici morbide e dettagli sofisticati creano un’atmosfera avvolgente, intima e lussuosamente discreta”, si legge in una nota stampa.

Lo scafo progettato per ridurre i consumi

In ottica di ecosostenibilità, lo scafo in alluminio è progettato per ridurre al massimo i consumi. L’iniziativa è un altro passo verso il percorso di sostenibilità del gruppo, che prevede la riduzione delle emissioni grazie all’installazione di impianti fotovoltaici a copertura di tutte le superfici disponibili dei cantieri di Marina di Carrara e La Spezia.

LEGGI ANCHE: Dentro il nuovo superyacht da 55 metri di The Italian Sea Group con gli interni Armani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .