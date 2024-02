L’Apple Car non si farà: Tim Cook ferma un progetto lungo 10 anni

L’Apple car non si farà? A dare la notizia è stata Bloomberg, che non ha dubbi: “Apple sta abbandonando uno dei progetti più ambiziosi nella storia dell’azienda”. Il veicolo era in fase di sviluppo dal 2014, anche se i dettagli ufficiali sul nome dell’auto, le specifiche e lo sviluppo non sono mai stati rivelati. La presentazione dell’auto era fissata per il 2028, anche se inizialmente si parlava del 2026.

Aspetti principali

Apple ha comunicato la notizia internamente, prendendo di sorpresa i quasi 2.000 dipendenti che lavoravano sul progetto.

che lavoravano sul progetto. Il coo Jeff Williams e il dirigente Kevin Lynch hanno comunicato agli impiegati che il progetto inizierà a essere smantellato e che molti dipendenti del team dell’auto – noto come Special Projects Group, o SPG – saranno trasferiti alla divisione di intelligenza artificiale sotto la guida di John Giannandrea.

Il team al lavoro sull’Apple car conta anche centinaia di ingegneri hardware e progettisti di veicoli. È possibile che possano candidarsi per ricoprire ruoli in altri team della società. Ci saranno licenziamenti, ma non è chiaro quanti.

La decisione di smantellare definitivamente il progetto porrebbe fine a un impegno multimiliardario dell’azienda chiamato Progetto Titan .

. Solo un mese fa Bloomberg aveva annunciato che la presentazione sarebbe arrivata solo nel 2028 e che la guida autonoma sarebbe passata dalla tecnologia di Livello 4 a quella di Livello 2+.Sullo sfondo

Secondo Bloomberg, nel corso degli anni Apple ha investito una notevole quantità di risorse aziendali nel progetto dell’auto. Il giornale ha riferito inoltre che Apple ha speso centinaia di milioni di dollari all’anno su di esso durante una fase caratterizzata da molteplici round di licenziamenti, cambiamenti di strategia e ritardi. Il design dell’auto era nella fase pre-prototipo alla fine del 2022. Un lancio di successo del veicolo elettrico avrebbe messo Apple in diretta competizione con produttori automobilistici come Tesla, Ford, GMC e Rivian, azienda in cui Amazon ha investito più di 1,3 miliardi di dollari. Dirigenti di case automobilistiche come il ceo di Ford, Jim Farley, e il ceo di Tesla, Elon Musk, hanno recentemente messo in dubbio la redditività e la sicurezza dei veicoli completamente autonomi.

Secondo gli analisti, concentrarsi sull’IA potrebbe essere una scommessa migliore. E gli investitori tirano un sospiro di sollievo: la mossa ha fatto salire le azioni di Apple. Dopo l’uscita della notizia, il titolo è salito di circa l’1% a 182,63 di dollari al termine della sessione a New York.

