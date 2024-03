Il piano di MotorK: esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale nell’automotive

Articolo di Serena Cappelletti apparso sul numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

MotorK vuole innovare l’uso dell’intelligenza artificiale nel settore automotive, offrendo soluzioni per migliorare la customer experience che, grazie alla SparK Platform, può essere migliorata a tutti i livelli, dalla visita dell’utente allo showroom digitale del concessionario. Anche grazie all’integrazione della tecnologia di OpenAI in WebSparK, il dealer ha a disposizione strumenti per la costruzione di un’identità digitale ottimizzata per una maggiore visibilità e una migliore conversione. Con l’impegno in ricerca e sviluppo e l’apertura di Tech Labs, l’azienda vuole plasmare il futuro dell’industria automobilistica attraverso l’innovazione tecnologica.

L’IA ha anche un impatto significativo sull’after-market automobilistico, consentendo ai concessionari di offrire servizi personalizzati basati sull’analisi dei dati di utilizzo del veicolo. Questo cambiamento di paradigma migliora l’esperienza del cliente, apre opportunità di guadagno per i concessionari e contribuisce a definire standard di sicurezza più elevati.

MotorK ha identificato le principali aree in cui l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il processo di acquisto dei veicoli: dall’iper-personalizzazione ai test drive virtuali generati artificialmente, passando per l’uso di chatbot e assistenti virtuali per il commercio conversazionale, fino all’adozione di strategie di pricing avanzate per una maggiore trasparenza. Queste innovazioni offrono ai consumatori un livello elevato di personalizzazione e una maggiore convenienza.

Una delle soluzioni di punta di MotorK è PredictSparK, un’applicazione che utilizza algoritmi basati sull’IA per la manutenzione predittiva nell’after-sales. Attraverso l’analisi di milioni di dati, PredictSparK offre ai concessionari la possibilità di anticipare i bisogni dei clienti e di gestire in modo più efficiente le campagne di marketing. I risultati preliminari sono promettenti, con milioni di comunicazioni inviate e un impatto positivo sulla customer experience. SparK Platform, integrando tecnologie come OpenAI in WebSparK, permette di ottimizzare la generazione di lead e migliorare la visibilità online.

Nel 2022 l’investimento in ricerca e sviluppo è stato pari al 37% del fatturato. Il ceo, Marco Marlia, sottolinea l’importanza dell’IA nel plasmare il futuro dell’industria automobilistica. Per questo, dice, l’azienda vuole creare soluzioni all’avanguardia e anticipare i cambiamenti del mercato. Con il lancio di Tech Labs, MotorK si propone come hub di ricerca e sviluppo, coinvolgendo esperti interni ed esterni per esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

