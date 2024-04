“Percorriamo la strada della sostenibilità”: la Andrea Bocelli Foundation ha presentato il primo bilancio sociale 

Articolo di Donatella Maric tratto dal numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Andrea Bocelli Foundation (Abf) ha presentato il suo primo bilancio sociale e di sostenibilità per rendicontare ai propri stakeholder i progetti e i risultati conseguiti nel 2022 in relazione alle performance economiche e sociali, ma anche per evidenziare i comportamenti e le iniziative sostenibili intraprese. Il risultato è frutto di un’analisi e una mappatura delle attività, sintetizzate in un documento unico e integrato che aderisce ai principi degli enti del terzo settore in materia di bilancio sociale e serve a rappresentare un percorso sulla sostenibilità in linea con i principi e la filosofia esg.

Gli obiettivi

Lo scopo è mettere in luce il contributo al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tra questi, partnership e rapporti con gli stakeholder, progetti e impatti sociali ed economici indiretti, formazione, salute e sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori, privacy e sicurezza dei dati, diversity & inclusion, anticorruzione e comunicazione.

LEGGI ANCHE: Andrea Bocelli Foundation ha inaugurato il coro delle voci bianche al Rione Sanità di Napoli

La Andrea Bocelli Foundation ha svolto un’attività di raccordo tra questi temi e le indicazioni del documento Sdg Compass messo a punto da Global reporting initiative, Un Global Compact e Wbcsd (World business council for sustainable development). L’accurata analisi di ciascun progetto e la capacità di documentare ogni azione è sinonimo di trasparenza e della volontà di relazionarsi sempre più con il mondo delle aziende e con il mercato.

Il terzo settore è un attore significativo in termini di produzione di valore e nuove economie, oltre che di professionalità. La sostenibilità è una linea guida che traccia un percorso comune a tutti i settori, indicando obiettivi condivisi. Nello stesso tempo conferma la centralità del capitale umano per raggiungere gli obiettivi delle imprese e delle organizzazioni e rafforza la convinzione che la differenza la fanno le persone con il loro senso di responsabilità.

La fondazione

La fondazione, che dal 2011 a oggi ha ricevuto donazioni per 60 milioni di euro, distribuisce acqua potabile e cure mediche a più di 500mila persone nelle aree più povere di Haiti, garantisce accesso a educazione equa e di qualità a oltre 20mila bambini haitiani e italiani nelle scuole Abf e negli ospedali pediatrici italiani. Nel 2022 Abf ha raccolto 7,4 milioni e ha registrato un incremento del 43% rispetto all’anno precedente, riportando la raccolta ai livelli pre-pandemici e avviando oltre 20 progetti in Italia e nel mondo, tra cui quattro di ricostruzione e riqualificazione.

Abf conta 72 persone fra dipendenti, per i quali ha investito 1.100 euro pro capite in formazione, collaboratori e volontari. “Sono indispensabili gli investimenti in formazione sulle hard skill”, afferma Silvia Gualdani, cfo e vice direttore della Andrea Bocelli Foundation, “ma anche e soprattutto sulle soft, che sempre di più fanno la differenza, in particolare quando si ha a che fare con l’empowering. È necessario dare valore a chi lavora nel terzo settore, arricchendolo di professionalità e metodologie nuove, mutuando dal primo e dal secondo settore un nuovo approccio.

La strada della sostenibilità in questo ci aiuta: individua un percorso comune a tutti i settori e traccia obiettivi condivisi. Conferma la centralità del capitale umano nel raggiungimento degli obiettivi delle imprese e delle organizzazioni e rafforza la convinzione che la differenza la facciano proprio le persone”.

LEGGI ANCHE: Così le donne della Andrea Bocelli Foundation combattono la povertà e le malattie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .