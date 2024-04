Tesla riduce i costi e licenzia il 10% della sua forza lavoro globale

La notizia è stata riportata da Electrek: Tesla licenzierà più del 10% della sua forza lavoro globale. La conferma è arrivata poi da Reuters che ha avuto modo di visionare una nota interna della società produttrice di auto elettriche. Le ragioni della decisione? Un calo delle vendite e una guerra dei prezzi sempre più intensa nell’ambito dei veicoli elettrici. Non è ancora chiaro quali saranno le divisioni interessate dai tagli, ma, secondo quanto riporta Reuters, alcuni dipendenti sono già stati informati del licenziamento. Nel dicembre 2023, come si legge sul report annuale dell’azienda, Tesla aveva 140.473 lavoratori.

“Nel preparare l’azienda per la nostra prossima fase di crescita, è estremamente importante esaminare ogni aspetto dell’azienda per ridurre i costi e aumentare la produttività”, ha detto il ceo di Tesla Elon Musk nella nota citata da Reuters. “Come parte di questo sforzo, abbiamo effettuato una revisione approfondita dell’organizzazione e preso la difficile decisione di ridurre il nostro organico di più del 10% a livello globale”, ha detto.

Anche il titolo di Tesla non se la sta passando benissimo. Nel 2024 il titolo è sceso di circa il 31%, in controtendenza rispetto a Toyota e General Motors, che invece sono aumentate del 45% e del 20%. Il settore elettrico ha visto anche i tagli di BP, colosso energetico, che ha licenziato oltre un decimo della forza lavoro dopo che gli investimenti sulla ricarica per i veicoli elettrici non ha dato i frutti sperati.

Il patrimonio di Musk

In Cina, il concorrente di Tesla, Byd, sta lanciando modelli di auto elettriche più economici per allargare la platea di veicoli elettrici e crescere. Tesla invece, oltre all’attesa nel rinnovo della gamma di automobili, ha cancellato il progetto dell’auto “economica” a cui stava lavorando e che aveva suscitato grande interesse negli investitori. Tesla aveva già licenziato il 4% della sua forza lavoro a New York a febbraio dell’anno scorso.

Dopo aver perso la vetta della classifica dei miliardari più ricchi del mondo – conquistata da Bernard Arnault, Elon Musk ha dovuto cedere anche il secondo posto a Jeff Bezos. Al 15 aprile Musk ha un patrimonio di 192,7 miliardi di dollari.

