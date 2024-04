Tesla taglia ancora i prezzi delle sue auto. Titolo sotto pressione a Wall Street: -40,8% da inizio anno

Tesla abbassa i prezzi per “svuotare” i magazzini e dare una scossa alle vendite. L’azienda di Elon Musk ha annunciato una riduzione dei prezzi per la sua Model 3 anche sul mercato italiano. In cifre, la berlina elettrica vedrà una diminuzione di 2.000 euro su entrambe le varianti disponibili: sia la versione a trazione posteriore che quella Long Range con trazione integrale. La versione più economica partirà da 40.990 euro (prima 42.990 euro) e rimarrà, insieme alla Model Y, compatibile con gli incentivi per i veicoli elettrici.

Il taglio dei prezzi è stato applicato in diversi dei suoi mercati principali, compresi Cina e Europa, ed è avvenuto dopo il taglio dei prezzi negli Stati Uniti. La ragione principale? Il calo delle consegne globali nel primo trimestre e l’intensificarsi della concorrenza cinese. “Tesla deve modificare frequentemente i prezzi per allineare la produzione alla domanda”, ha scritto Musk su X domenica. Negli Stati Uniti i veicoli Model Y, Model X e Model S vengono venduti a 2.000 in meno rispetto a quanto stabilito dal precedente listino. Inoltre, la società di Musk ha abbassato il prezzo del suo software assistente alla guida Full Self-Driving 12.000 dollari a 8.000 dollari.

Un periodo complesso

Nelle ultime settimane Tesla ha dovuto affrontare situazioni che hanno contribuito al crollo del titolo a Wall Street. Il 15 aprile Electrek ha riportato che Tesla licenzierà più del 10% della sua forza lavoro globale. Le ragioni della decisione? Un calo delle vendite e una guerra dei prezzi sempre più intensa nell’ambito dei veicoli elettrici. Qualche giorno fa un’altra doccia fredda per Musk: l’azienda ha richiamato 3.878 veicoli Cybertruck a causa di un difetto che può causare un’accelerazione involontaria del veicolo, aumentando il rischio di incidenti.

Come riporta Forbes.com, le azioni di Tesla nel pre-market di lunedì 22 aprile stavano scambiando sotto i 143 dollari per azione. Il prezzo è in calo di circa il 3% rispetto al prezzo delle azioni al momento della chiusura venerdì 19 aprile, quando era quotato a circa 147 dollari per azione. È il prezzo più basso delle azioni dell’azienda automobilistica da gennaio 2023 e, a parte un calo di circa un mese intorno a quel periodo, le azioni non sono state così economiche dall’inizio del 2020. Martedì 23 aprile Tesla pubblicherà i risultati del trimestre conclusosi a marzo. Il mercato prevede che Tesla registrerà un calo degli utili rispetto all’anno precedente, a causa di ricavi inferiori.

Il patrimonio di Musk

Secondo Forbes, il patrimonio netto di Musk è di 179,2 miliardi di dollari ed è il terzo uomo più ricco del pianeta, dopo il fondatore di Amazon Jeff Bezos (193 miliardi) e il proprietario di Lvmh Bernard Arnault (215,4 miliardi).

