L’Italia è il sesto Paese al mondo con più miliardari

Il denaro fa girare il mondo e nel 2024 ci saranno più soldi al mondo che mai. Nella lista dei miliardari del mondo di Forbes ci sono ora ben 2.781 persone, per un valore complessivo record di 14.200 miliardi di dollari. Provengono da 78 Paesi, in aumento rispetto ai 77 del 2023.

LEGGI ANCHE: “La classifica dei 73 miliardari italiani”

Stati Uniti e Cina dominano la classifica dei miliardari

Gli Stati Uniti restano il Paese con il maggior numero di miliardari, con 813 persone che valgono complessivamente 5.700 miliardi di dollari. Il patrimonio dei miliardari americani è superiore di 1.200 miliardi di dollari rispetto all’anno scorso, grazie anche alle 97 persone che sono entrate, o rientrate, nella classifica quest’anno, tra cui spiccano Taylor Swift, la leggenda dell’Nba Magic Johnson e il ceo di OpenAI Sam Altman.

Quattordici delle 20 persone più ricche del mondo sono cittadini statunitensi; di cui otto nelle prime dieci. La persona più ricca del mondo, tuttavia, è ancora una volta il francese Bernard Arnault, ad del gigante del lusso Lvmh, con un valore stimato di 233 miliardi di dollari.

La Cina è al secondo posto per numero di miliardari, con 406 persone che valgono 1.300 miliardi di dollari. Tuttavia, questo dato è in calo rispetto alle 576 persone dello scorso anno, che valevano complessivamente 2.000 miliardi di dollari. La causa è da attribuire ai crolli del mercato immobiliare e di quello azionario, che negli ultimi tre anni ha fatto perdere miliardi agli ultra-ricchi cinesi.

LEGGI ANCHE: “La classifica delle 10 donne più ricche del mondo nel 2024”

Un anno record per l’India

L’India, il secondo Paese più popoloso del mondo, si è piazzata al terzo posto, registrando nel 2024 un record di 200 miliardari, tra cui 25 new entry. In totale, il loro valore collettivo è di 954 miliardi di dollari, con un balzo di oltre il 40% rispetto ai 675 miliardi dell’anno scorso.

Due cittadini indiani si sono classificati nella top 20: Mukesh Ambani, presidente del tentacolare conglomerato Reliance Industries, al numero 9, e Gautam Adani, presidente del conglomerato Adani Group con sede ad Ahmedabad, al numero 17.

Ancora una volta, la Germania è al quarto posto per numero di miliardari, con 132, rispetto ai 126 dell’anno scorso. I tedeschi, come gruppo, sono più ricchi di 59 miliardi di dollari rispetto a un anno fa. Tra i nuovi arrivati ci sono Martin Klenk, Bastian Nominacher e Alexander Rinke, i tre cofondatori di Celonis, unicorno dell’elaborazione dati con sede a Monaco.

A completare la top five c’è la Russia, che continua a godere di una ripresa della ricchezza nonostante la guerra con l’Ucraina. Il numero totale di miliardari russi è salito a 120 quest’anno, 15 in più rispetto all’anno scorso e 37 in più rispetto al 2022. Il loro valore complessivo è di 537 miliardi di dollari, con un aumento di 217 miliardi di dollari rispetto al 2022, anno in cui il Paese ha invaso l’Ucraina, scatenando le sanzioni di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea, tra gli altri.

LEGGI ANCHE: Bernard Arnault il più ricco del mondo, poi Musk e Bezos. La nuova classifica Forbes dei miliardari

Lussemburgo unica new entry

L’unico nuovo Paese che si è aggiunto all’elenco quest’anno è il Lussemburgo. La piccola nazione europea, nota come paradiso fiscale per alcuni dei più ricchi del mondo, ha ora un proprio cittadino miliardario: Michael Gans, il lussemburghese proprietario di minoranza di Supreme Group, un fornitore di cibo, carburante e logistica con sede nei Paesi Bassi.

L’Uruguay, invece, è rientrato nei ranghi, con il ritorno di Andres Bzurovski Bay e Sergio Fogel, cofondatori della startup di pagamenti internazionali dLocal, con sede a Montevideo, che era uscita dalla lista nel 2023.

I Paesi con il maggior numero di miliardari

1. Stati Uniti

Totale miliardari: 813 (contro i 735 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 5,7 trilioni di dollari (contro i 4,5 trilioni di dollari)

Persona più ricca: Elon Musk, 195 miliardi di dollari.

2. Cina

Miliardari totali: 406 (contro i 495 dello scorso anno)

Patrimonio netto totale: 1,3 trilioni di dollari (contro 1,67 trilioni di dollari)

Persona più ricca: Zhong Shanshan, 62,3 miliardi di dollari.

3. India

Miliardari totali: 200 (contro i 169 dello scorso anno)

Patrimonio netto totale: 954 miliardi di dollari (contro i 675 miliardi di dollari)

Persona più ricca: Mukesh Ambani, 116 miliardi di dollari.

4. Germania

Miliardari totali: 132 (contro i 126 dello scorso anno)

Patrimonio netto totale: 644 miliardi di dollari (contro i 585 miliardi di dollari)

Persona più ricca: Klaus-Michael Kuehne, 39,2 miliardi di dollari.

5. Russia

Miliardari totali: 120 (rispetto ai 105 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 537 miliardi di dollari (rispetto ai 474 miliardi di dollari)

Persona più ricca: Vagit Alekperov, 28,6 miliardi di dollari.

6. Italia

Miliardari totali: 73 (contro i 64 dello scorso anno)

Patrimonio netto totale: 302 miliardi di dollari (contro 216 miliardi di dollari)

Persona più ricca: Giovanni Ferrero, 43,8 miliardi di dollari.

7. Brasile

Miliardari totali: 69 (contro i 51 dello scorso anno)

Patrimonio netto totale: 231 miliardi di dollari (contro i 160 miliardi di dollari)

Persona più ricca: Eduardo Saverin, 28 miliardi di dollari.

8. Canada

Miliardari totali: 67 (rispetto ai 63 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 315 miliardi di dollari (rispetto ai 245 miliardi di dollari)

Persona più ricca: David Thomson e famiglia, 67,8 miliardi di dollari.

9. Hong Kong

Miliardari totali: 67 (contro i 66 dello scorso anno)

Patrimonio netto totale: 330 miliardi di dollari (contro i 350 miliardi di dollari)

Persona più ricca: Li Ka-shing, 37,3 miliardi di dollari.

10. Regno Unito

Totale miliardari: 55 (contro i 52 dello scorso anno)

Patrimonio netto totale: 225 miliardi di dollari (contro i 202 miliardi di dollari)

Persona più ricca: Michael Platt, 18 miliardi di dollari

La classifica è aggiornata all’8 marzo 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .