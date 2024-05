Opa obbligatoria degli azionisti di maggioranza di H-Farm: i protagonisti dell’operazione

Delisting all’orizzonte per la società quotata H-Farm. Gli azionisti di E-Farm (controllata da Riccardo Donadon primo azionista e fondatore di H-Farm) e Cgn Futuro (veicolo di investimento controllato da Giancarlo Broggian e secondo azionista di H-Farm), a seguito di una serie di operazioni sul capitale di H-Farm (sottoscrizione aumento di capitale sociale, raccolto ed esercizio dei diritti di opzione inoptati, acquistato di azioni sul mercato), sono arrivati a detenere circa il 49% del capitale sociale, motivo per cui hanno dovuto lanciare un’Opa obbligatoria sul restante capitale sociale di H-Farm. L’Opa si pone l’obiettivo di rastrellare le rimanenti quote ancora sul mercato per arrivare al ritiro della società listino.

Studi e professionisti intervenuti nell’operazione

Gli offerenti sono stati assistiti da LCA Studio legale con un team coordinato da Andrea Messuti (in foto) e composto da Daniele Ferrone, Giuditta Rege e Maria Flora Cafiero. Gli aspetti banking dell’operazione sono stati gestiti da Davide Valli e Caterina Gatto del team banking di LCA; mentre gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Saccardi con il managing partner Giuliano Saccardi e la partner Cristina Campagnaro.

EnVent Italia SIM, con un team coordinato dal managing partner Paolo Verna e composto dalla partner Valentina Bolelli, Mauro Durante e Giulio Curia, ha assistito il consiglio di amministrazione dell’emittente e il consigliere indipendente della società nella valutazione del prezzo di offerta rilasciando la relativa fairness opinion richiesta.

Crédit Agricole Italia, affiancata da Simmons & Simmons, con il partner Davide D’Affronto, la managing associate Maria Ilaria Griffo e l’associate Filippo Neri, ha emesso la confirmation letter.

