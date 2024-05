Musk supera Bezos: è di nuovo la seconda persona più ricca del mondo

Elon Musk ha visto il suo patrimonio netto salire a oltre 200 miliardi di dollari. Ha superato il fondatore di Amazon Jeff Bezos riprendendosi il titolo di seconda persona più ricca del mondo. Resta ancora dietro al magnate di LVMH Bernard Arnault, il più ricco del mondo.

Fatti principali

Il patrimonio netto di Musk è pari a 201,4 miliardi di dollari. Il balzo di 6,6 miliardi di dollari in una giornata è dovuto in gran parte all’impennata delle azioni di Tesla, che ha guadagnato oltre il 6% nel corso della giornata, a oltre 186 dollari per azione.

Bezos, nella seduta di ieri, ha perso circa 366 milioni di dollari, dopo che le azioni Amazon sono calate di poco più dell’1%. Il suo patrimonio netto è ora di 201 miliardi di dollari.

Fatto sorprendente

Musk – che è a capo di Tesla, SpaceX, Neuralink e X (ex Twitter) – era stato al primo o al secondo posto nella lista dei miliardari in tempo reale di Forbes dall’agosto 2021 al 6 marzo scorso, quando è stato superato da Bezos. Da allora, i due miliardari sono rimasti appaiati superandosi a vicenda in 13 diverse occasioni, solo nel mese di marzo. Bezos ha riconquistato ancora una volta l’ambito secondo posto sottraendolo a Musk all’inizio di questo mese, nel mezzo delle turbolenze del titolo di Tesla a Wall Street.

Bezos, che possiede anche la società aerospaziale Blue Origin e il Washington Post, si è dimesso dalla carica di ceo di Amazon nel 2021, tenendo la carica di presidente esecutivo della società. Possiede ancora circa il 10% della società, che ha visto un aumento del 21% delle azioni da inizio anno.

La valutazione di Forbes

Stimiamo che Bernard Arnault, l’uomo più ricco del mondo, abbia un patrimonio netto di circa 208 miliardi di dollari, il che lo pone poco più di 10 miliardi di dollari davanti a Bezos e Musk. Arnault, 75 anni, è presidente e amministratore delegato di LVMH, l’impero della moda dietro Bulgari, Christian Dior, Sephora e Louis Vuitton

