Cisco lancia un fondo da un miliardo di dollari dedicato all’IA

Un miliardo di dollari da destinare all’IA attraverso il fondo di investimento lanciato da Cisco Investments, la divisione globale di corporate venture investment dell’azienda. È questo il piano di Cisco, colosso statunitense specializzato nella fornitura di apparati di networking. L’obiettivo? “Rafforzare l’ecosistema delle startup e ampliare lo sviluppo di soluzioni IA sicure e affidabili”. Di questo miliardo, 200 milioni sono già stati impegnati verso Cohere, Mistral AO e Scale AI.

I progetti di Cisco

Negli ultimi anni “Cisco ha fatto più di 20 acquisizioni e investimenti focalizzati sull’IA, per aumentare la sua capacità in ambito GenAI e Machine Learning e l’integrazione dell’IA nella sua offerta”, prosegue la nota. “Questi investimenti strategici e le collaborazioni con piattaforme IA di livello mondiale in ambito software e infrastruttura supportano la strategia di Cisco per connettere e proteggere tutto nell’era dell’IA. Oltre a questi investimenti, Cisco lavorerà anche con aziende del mondo AI per collaborazioni di prodotto che permetteranno a Cisco di co-innovare, restando al contempo un fornitore e player di piattaforma per il settore IA agnostico, offrendo opzioni in grado di coprire le necessità della base di clienti Cisco a livello globale”.

“In oltre 30 anni Cisco Investments ha investito e stretto partnership con centinaia di aziende per favorire l’innovazione, sia nei mercati chiave per Cisco sia in nuove aree di interesse strategico. I nostri recenti investimenti in aziende che si occupano di IA generativa sono perfettamente in linea con la strategia che seguiamo da lungo tempo” ha commentato Mark Patterson, chief strategy officer di Cisco. “Crediamo che Cisco sia nella posizione giusta per essere il miglior partner strategico per i nostri clienti che vogliono costruire soluzioni basate su AI, renderle sicure e abilitare l’uso di questa tecnologia. Oltre a creare tecnologie essenziali per connettere, rendere sicura e far evolvere l’IA, investiamo nel più ampio ecosistema IA per rispondere più efficacemente alle esigenze dei clienti”.

I focus dell’investimento

Come detto, Cisco ha già impegnato 200 milioni per investire in Cohere, Mistral AI e Scale AI. Ma cosa fanno queste aziende?

Cohere offre large language model (LLM) di frontiera focalizzati sulla sicurezza e funzionalità di Retrieval-Augmented Generation (RAG) su misura per rispondere alle esigenze delle aziende.

offre large language model (LLM) di frontiera focalizzati sulla sicurezza e funzionalità di Retrieval-Augmented Generation (RAG) su misura per rispondere alle esigenze delle aziende. Mistral AI è un’azienda con sede principale a Parigi, “specializzata nell’IA generativa. L’azienda sviluppa nuovi modelli GenAI rivolti alle aziende, unendo eccellenza a livello scientifico, un approccio aperto e una visione responsabile della tecnologia”, si legge nella nota di Cisco.

è un’azienda con sede principale a Parigi, “specializzata nell’IA generativa. L’azienda sviluppa nuovi modelli GenAI rivolti alle aziende, unendo eccellenza a livello scientifico, un approccio aperto e una visione responsabile della tecnologia”, si legge nella nota di Cisco. L’azienda statunitense Scale AI invece “offre una piattaforma end-to-end data-centric per allenare e validare le applicazioni IA”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .