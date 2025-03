Forbes lancia il primo TG interamente realizzato con l’intelligenza artificiale

La rivoluzione intelligente

Rivoluzionari. Beh, è proprio la parola giusta. Forbes in Italia è sempre stato sinonimo di coraggio, passione, professionalità. Ed è sempre voluto andare controcorrente, contro il main stream negativo che vede un paese in ginocchio, sempre pronto a lamentarsi, a vivere alle spalle di qualcun altro, di furbizie più che di intelligenze. Forbes invece ha sempre raccontato le eccellenze, il lavoro, la professionalità, la tecnologia, il genio, l’applicazione dei giovani, la resilienza delle donne. Sempre un passo avanti. E ora che il mondo sta cambiando a una velocità impressionante grazie ai progressi che ogni giorno si fanno nel digitale, è arrivato il momento di stare un passo avanti anche in questo campo.

Forbes Italia, in collaborazione con Cogit AI, lancia il primo TG realizzato interamente con l’intelligenza artificiale. Siamo nella fase sperimentale e quella che vedete è, appunto, un esempio materiale di quello che è possibile fare con le nuove tecnologie. Ma presto, prestissimo, con il lancio del nuovo sito che avrà una forte implementazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il primo TG che si chiamerà Forbes AI News, andrà in onda con cadenze regolari e potrà essere visto ovviamente on demand gratuitamente.

Si parlerà dei fatti salienti del giorno o della settimana, di tecnologia, di spazio, di e-sports, di economia e finanza, ma anche di arte e cultura, di giovani e di donne, di professionisti e di imprese. Il database da dove verranno attinte le notizie trasformate in servizi giornalistici per il video, è costituito dalle notizie del nostro sito, una mole di oltre 4 mila articoli ogni anno sfornati a un ritmo quotidiano, senza contare poi i podcast, i video, le infografiche, i social dove Forbes Italia è una vera corazzata. I nostri giornalisti-avatar appariranno in video dallo studio come fa la conduttrice oppure gli avatar-inviati si collegheranno dai posti più vicini o remoti del mondo, ma anche, perché no?, visto che la tecnologia lo consente, dalla Luna o da Marte.

Attenzione, però. L’intelligenza artificiale è uno straordinario strumento tecnologico, ma al centro c’è ancora l’uomo, in questo caso il giornalista, che fornisce la materia prima (gli articoli, le notizie, le inchieste) di cui l’AI poi si serve. è iniziata l’era dell’umanesimo digitale. Anzi, la rivoluzione dell’umanesimo digitale.

La prima versione del TG di Forbes Italia realizzato da Cogit AI

