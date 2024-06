Daniele Pescara: “Così affianco gli imprenditori nelle sfide dell’internazionalizzazione”

Daniele Pescara Consultancy – BRANDVOICE | Paid Program

Daniele Pescara è l’imprenditore italiano riconosciuto come pioniere nel settore della costituzione di società a Dubai. Già dieci anni fa, ha collegato l’Italia con l’emirato attraverso il suo Studio di consulenza Daniele Pescara Consultancy. Da allora, lo Studio cura gli interessi di una clientela selezionata, che include imprenditori, liberi professionisti, celebrità dello spettacolo e calciatori, fornendo soluzioni su misura per espandersi a livello internazionale e ridurre il carico fiscale.

“Apprezziamo la sua velocità e la sua concretezza”, osserva Manuel Manzoni, noto imprenditore di Bergamo, elogiando il Ceo di Daniele Pescara Consultancy e Presidente di FenImprese Dubai, “ha grande comprensione delle opportunità legate all’espansione internazionale delle imprese”.

Pescara ha attratto l’attenzione di numerosi imprenditori, che vedono in lui non solo un consulente, ma un vero e proprio partner strategicoper il successo del loro business a Dubai, città riconosciuta per le sue politiche fiscali vantaggiose e per l’apertura verso il mercato internazionale. “I miei clienti”, afferma Pescara, “sono figure di rilievo nei rispettivi settori; si aspettano e meritano il massimo livello di privacy“.

La discrezione e l’approccio diretto di Pescara lo hanno contraddistinto come il consulente scelto da centinaia di imprenditori interessati a trasferirsi ed espandere la propria attività negli Emirati Arabi Uniti. “Gli imprenditori che si rivolgono a me sono stanchi di promesse vuote e consulenti improvvisati”. Continua Pescara: “In un mercato veloce e in continua evoluzione come quello di Dubai, non c’è spazio per l’inerzia. La nostra promessa è quella di agire con tempestività e precisione, per affiancare spalla a spalla gli imprenditori nelle sfide dell’internazionalizzazione“.

Negli ultimi anni, Daniele Pescara e il suo team, che oggi vanta ben 24 collaboratori interni qualificati, hanno registrato una costante crescita, posizionandosi con uffici a Dubai e in Italia. La visione e capacità di anticipare le tendenze del mercato, non solo hanno reso la Daniele Pescara Consultancy il punto di riferimento nel settore, realizzando le aspettative di chi sceglie di espandere la propria attività oltre i confini nazionali.

