Daniele Pescara riceve la laurea honoris causa dall’Università Isfoa di Dubai

Daniele Pescara Consultancy – BRANDVOICE | Paid Program

Un nuovo riconoscimento si aggiunge al percorso di Daniele Pescara, presidente di FenImprese Dubai. Durante una cerimonia organizzata dall’Università Isfoa – Hochschule für Sozialwissenschaften und Management, Pescara ha ricevuto la laurea honoris causa in scienze bancarie e assicurative.

La cerimonia

La cerimonia, ospitata nel distretto finanziario internazionale di Dubai presso il ristorante Chic Nonna, ha riunito alcune delle figure più influenti del panorama imprenditoriale e accademico.

Stefano Cocco, membro del Senato Accademico di Isfoa e presidente della nuova Isfoa Foundation, ha condotto l’evento, sottolineando l’importanza di celebrare coloro che si sono distinti per il loro impegno e le loro competenze a livello globale. Oltre a Daniele Pescara, hanno ricevuto lo stesso riconoscimento Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Paolo Maldini, Luca Antonini e Massimiliano Suglia.

Chi è Daniele Pescara

Daniele Pescara si occupa di antiriciclaggio e compliance, sia in Italia sia all’estero. La sua leadership all’interno dello studio Daniele Pescara Consultancy e il suo contributo professionale hanno avuto un impatto significativo nel garantire elevati standard di integrità e trasparenza nel settore finanziario. L’evento è stato un’occasione per celebrare non solo i risultati professionali di Pescara, ma anche il suo impegno nel portare avanti una visione di eccellenza e integrità, rendendolo un esempio per le nuove generazioni di professionisti.

LEGGI ANCHE: Daniele Pescara: “Così affianco gli imprenditori nelle sfide dell’internazionalizzazione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .