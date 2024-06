È il giorno di Euro 2024: ecco le Nazionali favorite per la vittoria. Italia tra le 5 rose più giovani

Ci siamo, l’ora X è ormai scattata. Questa sera alle 20.30 preso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera prenderà ufficialmente il via Euro 2024. Si inizierà, come di consueto, con la grande cerimonia di apertura che vedrà prima di tutto un omaggio al campione tedesco Franz Beckenbauer, scomparso lo scorso 7 gennaio. La vedova della leggenda della nazionale tedesca, Heidi Beckenbauer, porterà il trofeo dell’Europeo sul terreno di gioco, accompagnata da un video celebrativo che racchiuderà i momenti più iconici della carriera dell’ex Bayern Monaco.

Successivamente andrà in scena il tradizionale show musicale, affidato peraltro al trio italiano Meduza, al cantante statunitense Ryan Tedder, frontman dei One Republic, e all’artista tedesca Leony. Il loro brano ‘Fire’, infatti, è diventato la colonna sonora di Euro 2024. Poi sarà la volta del campo, con il primo match di Euro 2024: Germania-Scozia.

Euro 2024, le nazionali favorite per la vittoria

Guardando ai pronostici per la vittoria finale della competizione, anche se l’Inghilterra risulta nettamente in vantaggio per il valore economico della sua rosa, tuttavia secondo il 468° Osservatorio Calcio del CIES Weekly Post non è lei la nazionale indicata come favorita alla vittoria di Euro 2024. Infatti, secondo le molteplici prospettive prese in considerazione, in particolare l’analisi della competitività della squadra, calcolata attribuendo a ognuna un punteggio in base ai minuti giocati e al livello delle partite disputate dai calciatori convocati dai vari ct nell’ultimo anno, risulta in realtà che le nazionali favorite per la vittoria sono Germania e Spagna, con un punteggio rispettivo di 82.9 e 82.4.

Francia (82.2) e Inghilterra (82.1) sono le altre due semifinaliste più probabili, seguite dal Portogallo (80.4). Più distante l’Italia che si trova al settimo posto di questa classifica, con un punteggio di 78.8, dietro quindi anche all’Olanda (79.2). La top 10 Germania: 82.9 Spagna: 82.4 Francia: 82.2 Inghilterra: 82.1 Portogallo: 80,4 Olanda: 79.2 Italia: 78.8 Belgio: 78.2 Croazia: 74.6 Danimara: 74.2 L’Italia è tra le 5 rose più giovani Per quanto riguarda il valore complessivo dei trasferimenti dei componenti della rosa, stimato utilizzando l’esclusivo modello statistico dell’Osservatorio Calcio CIES, l’Inghilterra (1,69 miliardi di euro) è davanti a Francia (1,41 miliardi di euro) e Portogallo (1,22 miliardi di euro), rispettando difatti quanto calcolato anche da Transfermarkt. Interessanti anche i dati sulla demografia delle squadre. In termini di età, i valori vanno dai 28,8 anni della Scozia ai 25,8 anni della Repubblica Ceca. In questa classifica l’Italia risulta tra le 5 nazionali più giovani di Euro 2024 con una media di 26.9 anni. LEGGI ANCHE: “Chi sono i calciatori di maggior valore a Euro 2024. Tra gli italiani spicca Barella”

