Chi sono i 5 calciatori più pagati della Nazionale. Il gol di Zaccagni? Ha portato 2 milioni di euro

All’ultimo pallone giocabile. All’ultimo respiro. La perla a giro di Mattia Zaccagni, in scia alla specialità di uno dei suoi idoli calcistici, Alessandro Del Piero, non ha regalato all’Italia soltanto ‘una nuova speranza’ – come direbbero i fan di Star Wars – ma anche un bell’aiuto economico a tutta la Federazione: 2 milioni di euro.

Euro 2024, quanto ha guadagnato finora l’Italia

In base a quanto stabilito dalla Uefa per il montepremi di Euro 2024, l’Italia, oltre ai 9,25 milioni di euro incassati come bonus di partecipazione alla competizione, ha aggiunto altri 1,5 milioni di euro per la vittoria contro l’Albania (1 milione di euro) e per il pareggio ottenuto in extremis contro la Croazia (500 mila euro). Pareggio, che peraltro, ha permesso agli Azzurri di staccare il pass per gli ottavi di finale, in programma sabato 29 giugno contro la Svizzera, e un assegno (come bonus di qualificazione) di altri 1,5 milioni di euro. Ciò significa, che finora, gli azzurri hanno già incassato da Euro 2024 la cifra di 12,25 milioni di euro. Bottino pieno invece, almeno per il momento, per la Spagna. Grazie alle tre vittorie nel girone ha già portato a casa 13,75 milioni di euro.

Ma qual è lo stipendio degli Azzurri?

Oltre ad essere stato, ancora una volta, uno dei migliori in campo, con il rigore parato al Modric e il miracolo illusorio su Budimir, secondo Transfermarkt è Gianluigi Donnarumma il calciatore più pagato della nostra Nazionale. Il portiere e capitano azzurro, in forza al Paris Saint Germain, guadagna 12,7 milioni di euro lordi l’anno.

Subito dietro di lui troviamo il giocatore di maggior valore della nostra rosa: Nicolò Barella. Grazie al rinnovo firmato fino al 2029 con l’Inter, il suo stipendio annuale è schizzato a 12 milioni di euro lordi. Cifra che, al momento, gli vale il titolo di secondo calciatore più pagato della Serie A dietro allo juventino Dusan Vlahovic (13 milioni di euro), che potrebbe scavalcare grazie ad alcuni bonus inseriti sul suo contratto, arrivando così a oltre 13 milioni di euro annuali. Occhio però. Qualora si concretizzasse il rinnovo del suo compagno di club, Lautaro Martinez, Barella dovrebbe accontentarsi del secondo posto in Serie A.

Il terzo calciatore più pagato della nostra Nazionale è l’altro interista Alessandro Bastoni. Anche lui, grazie al rinnovo fino al 2028 (firmato la scorsa estate) ha portato il suo stipendio a 10,2 milioni di euro lordi l’anno, più di Federico Chiesa, fermo a 9,3 milioni di euro (e in trattativa con la Juventus) e di Jorginho che, all’Arsenal, guadagna 6,6 milioni di euro.

Italia, la top 5 dei calciatori che guadagnano di più

Tutte le cifre sono espresse in milioni di euro e sono considerate al lordo delle tasse

Gianluigi Donnarumma: 12,7 Nicolò Barella: 12 Alessandro Bastoni: 10,2 Federico Chiesa: 9,3 Jorginho: 6,6

