Ristogolf 2024 by Allianz, il racconto della seconda tappa

Al Molinetto Country Club di Cernusco sul Naviglio (Mi), i ristogolfisti si sono dati appuntamento per la seconda tappa del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz. Ad accoglierli la colazione curata dal ristorante Da Vittorio, con croissanteria e biscotteria della Pasticceria Cova Montenapoleone 1817, frutta fresca di Ginesi. E ancora, pancake con confetture Agrimontana, caffetteria calda e acqua naturale e frizzante Valverde.

Alla buca 4 la prima pausa gourmet, con un gelato artigianale preparato da Gelatteria – il Gelato della Fattoria per Agrimontana, e la possibilità di scegliere tra il Bitter Tass, novità di Tassoni, e una tonica al cedro Tassoni (thanks to Ferrari Trento).

Cucina e solidarietà

Alla buca 5 un momento di sensibilità con le volontarie di Fondazione Francesca Rava Nph Italia Ets, che hanno raccontano il progetto ‘Ci prendiamo cura di te’, selezionato da Ristogolf per la raccolta fondi, contro la povertà sanitaria dei minori in Italia. Per ringraziare i donatori, la possibilità di aggiudicarsi dei posti all’esclusivo evento ‘Serata straordinaria Teatro Alla Scala’, l’annuale appuntamento a teatro con la Fondazione Francesca Rava.

Alla buca 6 i resident chef Antonio Tortora e Davide Grilli del ristorante Molinetto Country Club hanno offerto un polpo bruciato al lime, piselli freschi e in crema, bufala sifonata e crumble salato. Il tutto accompagnato da un calice di vino della Rete Valpantena: Valpolicella Superiore Doc Formiga oppure Garganega Veronese Igt Ca’ del Moro della cantina La Collina dei Ciliegi.

Una buca di gioco e un’altra di degustazione. Alla buca 8 chef Pier Giorgio Parini che – per Koppert Cress – ha proposto un viaggio culinario con la sua interpretazione di ‘Bananaganush’ con Kaffir Lime Leaves, yogurt e Zorri Cress.

La pizza gourmet di Molino Dallagiovanna

Per il wine pairing la doppia scelta della Rete Valpantena firmata Costa Arènte. In buca 10, il pit stop d’obbligo con Molino Dallagiovanna: pizza gourmet – pala romana con salsa al pomodorino confit, bufalina, salsa di basilico e basilico asiatico in foglia – focaccia con gorgonzola Palzola e Ferrari Trento F1 Edition.

Tra un colpo e l’altro, si arriva così in buca 13 da chef Fabrizio Barontini con un piatto 100% plant-based di MartinoRossi: chili vegetale, frittata all’uovo vegetale ed erbette aromatiche. Il tutto valorizzato da Rete Valpantena con due etichette di cantina Bertani: Valpolicella Valpantena Doc e Soave Classico Doc Sereole.

Si riparte alla volta della buca 15 per il maxi toast Bar Orobica del ristorante Da Vittorio e un drink a base di sciroppo Acqua delle Stelle nelle versioni alla menta o alla lavanda, oltre a una selezione wine con Valpolicella Superiore Doc della cantina Ripa della Volta per Rete Valpantena.

Dalle creazioni di Pasticceria Cova al wine tasting di Orazio Vagnozzi

La buca 17, l’ultima postazione food and beverage, ha lasciato spazio alle dolci creazioni di Pasticceria Cova Montenapoleone 1817, enfatizzate dalle bollicine di Champagne TelmonT, Réserve Brut (thanks to Rémy Martin). Tee dopo tee, i ristogolfisti hanno partecipato a numerose attività dei nostri sponsor: Callaway, Mepra con Martina Iacovone Osteopata, Fondazione Francesca Rava, Allianz, Haier, Adma e 3B Meteo.

Dopo la gara, un po’ di relax per i giocatori, un check-sound di Lowill – Lorenzi Group e tutti pronti a godersi – e gustarsi – lo spettacolo dello showcooking. Prima delle presentazioni sul palco dello chef e presidente di Ristogolf Chicco Cerea, spazio per un wine tasting al buio guidato da Orazio Vagnozzi di Passione Gourmet per Rete Valpantena, e la mixology di Alberto Baù del Bulk Mixology Food Bar Giancarlo Morelli con un cocktail a base di Cointreau.

Francesco Aquila, vincitore della decima edizione di MasterChef e ospite d’eccezione, ha portato un’esplosione di sapori, con la zuppa thailandese tom yum con funghi cardoncelli e Gyoza giapponesi con un ripieno mediterraneo 50% pesce e 50% vegetale.

Il premio Allianz

La dolcezza è tornata protagonista con il pastry chef Eduardo Gadda di Pasticceria Cova Montenapoleone 1817, che ha conquistato il pubblico con un dessert molto particolare e innovativo, un mix di ingredienti dolci e salati: ‘Non sono una caprese’.

Spenti – per un attimo – i fornelli, si sono accesi i riflettori sulle premiazioni, con Dario Colloi, direttore di Ristogolf, accompagnato da Marisa Crescenzio e Marco Alessi, rispettivamente presidente e direttore del Molinetto Country Club.

Tanti i vincitori del premio Allianz, che assegna un’ospitalità all’evento conclusivo del Circuito Ristogolf 2024, in programma dal 4 al 6 ottobre al Gallia Palace Resort Punta Ala.

Il gourmet party al Ristogolf

Dopo un assaggio di olio extravergine d’oliva Coppini Arte Olearia su pagnotta di farro, spazio al gourmet party realizzato dal ristorante Da Vittorio F.lli Cerea, con i mezzi paccheri alla Vittorio mantecati in sala da chef Chicco Cerea.

Il menu è stato accompagnato dai vini delle cantine della Rete Valpantena e da Ferrari Maximum Blanc de Blancs, Trento doc, e dall’intrattenimento di magia e di musica. A conclusione della cena i marrons glacés Agrimontana, il cognac Rémy Martin Vsop, i sigari MastroTornabuoni Compagnia Toscana Sigari, il cioccolato di Chocolate Academy e la mixology del Bulk Giancarlo Morelli con Gian the Gin e Cointreau. L’appuntamento è per la terza tappa del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz, in programma il 3 luglio al Golf dei Laghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .