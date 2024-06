La classifica dei 25 chef più influenti d’Italia

A seguire, il premio speciale “Il Grande Ispiratore”, assegnato a Fulvio Pierangelini. “I piatti di Pierangelini hanno influenzato e ispirato i menu dei ristoranti di questo Paese. E la sua semplicità e l’approccio all’ingrediente hanno definito nuovi parametri della cucina italiana”.

Non presenti all’evento, Alfonso e Livia Iaccarino hanno ringraziato invece in un contributo video per il premio speciale “Visione”, ricevuto per la seguente motivazione: hanno fatto scelte difficili in epoche difficili. Hanno voluto raccontare la loro storia di cucina, hanno inventato la perfezione dell’ingrediente, la coerenza della cucina con il territorio. Oggi Don Alfonso è un luogo che guarda al futuro con un progetto di sostenibilità all’avanguardia.

A Giovanni e Alberto Santini è andato poi il premio “La nuova generazione”: Giovanni in cucina e Alberto in sala stanno scrivendo nuovi capitoli della grande cucina e ristorazione italiana seguendo le orme di Nadia e Antonio Santini.