Boeing acquisisce il fornitore AeroSystems: accordo da 4,7 miliardi di dollari

Boeing ha acquisito il fornitore Spirit AeroSystems – produttore delle fusoliere di molti suoi aerei – in un accordo valutato 4,7 miliardi di dollari, come ha dichiarato il costruttore di aerei, dopo mesi di trattative in mezzo a grandi turbolenze all’interno dell’azienda per questioni di sicurezza e normative.

Aspetti principali

Boeing ha dichiarato che l’accordo è una transazione interamente azionaria valutata a 4,7 miliardi di dollari o 37,25 dollari per azione e che il valore totale della transazione sarà di circa 8,3 miliardi di dollari , compreso l’ultimo debito dichiarato da Spirit.

, compreso l’ultimo debito dichiarato da Spirit. Il prezzo delle azioni di Spirit – il fornitore che produce la fusoliera dei travagliati jet 737 Max della Boeing – ha chiuso venerdì a 32,87 dollari .

. L’acquisizione riguarda anche i contratti di Spirit per la difesa. Boeing ha dichiarato che “garantirà la continuità delle operazioni” collaborando con il Pentagono e con gli altri clienti del fornitore.

Il rivale di Boeing, Airbus , acquisirà “alcuni pacchetti di lavoro commerciale” che Spirit esegue per il costruttore europeo di aerei.

, acquisirà “alcuni pacchetti di lavoro commerciale” che Spirit esegue per il costruttore europeo di aerei. Inoltre, Spirit prevede di vendere le sue attività non-Airbus a Belfast, in Irlanda, Prestwick, in Scozia, e Subang, in Malesia.

Boeing ha dichiarato che prevede di concludere l’accordo entro la metà del 2025.

A margine

In un annuncio separato, Airbus ha confermato di aver raggiunto un accordo per rilevare le attività di produzione di componenti per A220 e A350 di Spirit. Il costruttore europeo di aerei riceverà da Spirit 559 milioni di dollari come parte dell’accordo per rilevare la divisione in perdita e in cambio effettuerà un pagamento simbolico di 1 dollaro per l’acquisizione.

Citazioni importanti

L’ad di Boeing Dave Calhoun, che si dimetterà alla fine di quest’anno, ha descritto l’acquisizione come un modo per Boeing di migliorare i propri standard di sicurezza e qualità. “Reintegrando Spirit, possiamo allineare completamente i nostri sistemi di produzione commerciale, compresi i nostri sistemi di gestione della sicurezza e della qualità, e la nostra forza lavoro alle stesse priorità, incentivi e risultati”.

Sullo sfondo

Spirit, che produce fusoliere per i jet 737 e 787 insieme ad altri componenti della cellula, è stata costituita nel 2005 dopo che Boeing ha scorporato e venduto il suo impianto di produzione di fusoliere a Wichita, in Kansas.

Dopo lo scorporo, l’azienda è rimasta il principale cliente di Spirit, ma il fornitore è stato messo sotto esame per problemi di qualità e sicurezza. La fusoliera dell’aereo dell’Alaska Airlines, il cui tappo della porta è esploso dopo il decollo all’inizio di quest’anno, è stata prodotta nello stabilimento della Spirit.

Un’indagine del National Transportation Safety Board ha rilevato che i lavoratori dello stabilimento Boeing di Renton non avevano fissato il tappo della porta con i quattro bulloni di sicurezza richiesti. Tuttavia, gli investigatori hanno scoperto anche che la fusoliera dell’aereo presentava alcuni difetti intorno al tappo della porta quando Spirit l’ha consegnata alla Boeing.

A febbraio, Spirit ha dichiarato che, nonostante l’aumento delle consegne di aeromobili nel 2023, le operazioni della società avevano perso 633 milioni di dollari.

