Gli appuntamenti food da non perdere per le Atp Finals di Torino

Occhi puntati su Jannik Sinner, certo, ma non è soltanto sul tennis che si concentreranno le attenzioni del mondo sportivo, dal 10 al 17 novembre a Torino: tra alta cucina, vino, street food, mixology e lievitati, in occasione della seconda edizione delle ATP Finals, per cinque giorni la città della Mole diventa vetrina internazionale per una serie di eccellenze made in Italy.

ATP Finals al via

Cuore pulsante sarà la Nuvola Lavazza, dove andranno in scena gli appuntamenti che accompagneranno l’evento tennistico più atteso dell’anno, in programma all’Inalpi Arena di Torino, la maggiore arena sportiva al coperto del nostro Paese. Dal fine dining ai cocktail d’autore fino dai vini pregiati: da domenica 10 a domenica 17 novembre, all’interno della Centrale, nella Nuvola Lavazza, la migliore enogastronomia sarà protagonista di una serie di appuntamenti aperti al pubblico.

Iniziative che coinvolgeranno grandi chef, rinomati produttori di vino, maestri lievitisti, panificatori, bartender d’avanguardia in un calendario – quello della Lavazza Experience – ormai simbolo del legame tra la città di Torino, la sua vocazione enogastronomica e la passione di Lavazza per il grande tennis.

Gli appuntamenti culinari

Si parte domenica 10 novembre, con la grande cena di gala inaugurale della settimana delle Nitto ATP Finals. Ad aprire le danze della Lavazza Experience sarà la cena a 10 mani: una serata d’autore in cui cinque grandi interpreti del fine dining italiano si avvicenderanno in un menu inedito, con cocktail d’aperitivo e pairing vini studiato ad hoc. Cinque piatti stellati, abbinati ad altrettanti grandi vini del territorio. A cucinare saranno Antonio Ziantoni (Zia, Roma), Davide Di Fabio (Dalla Giaconda, Gabicce Monte PU), Davide Marzullo (Trattoria Contemporanea, Lomazzo CO), Pasquale Laera (Borgo Sant’Anna, Monforte d’Alba CN), Mattia Pecis (Cracco Portofino, Portofino GE) e il pastry chef torinese Fabrizio Racca.

Il giorno dopo sarà la volta del Mix Contest Italy Tour Torino, la tappa torinese della sfida che viaggia nelle principali città italiane per trovare i migliori professionisti della mixology. In ogni tappa, le creazioni dei migliori bartender della città vengono votate dal pubblico e da una giuria tecnica. I primi due classificati gareggiano nella finale del format, prevista a Torino a marzo 2025.

Ogni cocktail bar torinese coinvolto – Azotea, Bar Cavour, Cloud9, Eredi Borgnino, Fico, GAF, Gioia, Gran Bar, La Drogheria, La Reserve, Opera di Santa Pelagia, Otium, Pout Pourri Vintage Cafè, Punto Sette, Smile Tree, The Goodman – sarà affiancato da un bartender rappresentante di uno dei migliori cocktail bar italiani. Ogni insegna torinese sarà abbinata ad un’eccellenza della Industry della miscelazione, da Antica Formula a Bonaventura Maschio, Bulldog a Campari, da Carpano a Compagnia dei Caraibi, da Punt & Mes a Roku Gin.

L’evento gastronomico organizzato da To Be Events in collaborazione con Lavazza Experience continua mercoledì 13 novembre, quando la Centrale della Nuvola Lavazza sarà protagonista del format Degustando. L’alta gastronomia nella sua forma più pop torna con 10 grandi chef e nomi della gastronomia nazionale – tra cui Gabriele Bertolo (Cannavacciuolo Bistrot, Torino), Charles Joshua Pearce, (Nordelaia, Cremolino AL), Jacopo Chieppa (Equilibrio, Dolcedo IM), Marco Ambrosino (Sustanza, Napoli), Alessandro Rossi e Lorenzo Neri (Barbagianni, Colle di Val d’Elsa SI) e Alex Olivero (Locanda in Cannubi, Barolo CN) – che proporranno al pubblico i loro piatti, accompagnati da produttori del territorio e da una selezione di grandi vini.

E se sabato 16 novembre è il turno della Notte del Barolo, Nebbiolo e Barbaresco – una serata di degustazione in cui oltre 20 tra i migliori produttori vitivinicoli del territorio si riuniscono per raccontare al pubblico i loro vini più pregiati – il calendario si chiude domenica con la seconda edizione di LievitaTO, il format dedicato al mondo dei lievitati e ai suoi interpreti d’eccellenza. Un giorno di approfondimento del mondo della panificazione, in cui i partecipanti (grandi fornai e lievitisti torinesi e non solo) proporranno in degustazione i loro prodotti dolci e salati, e approfondiranno argomenti del mestiere in un calendario di talk che accompagnerà la giornata.

Per tutti gli appassionati di tennis, inoltre, alle 15 di domenica 17 verrà trasmessa su uno schermo gigante la finalissima delle Nitto ATP Finals 2024, per celebrare l’occasione che ha permesso la realizzazione del calendario di appuntamenti enogastronomici.

