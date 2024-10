Rafael Nadal si ritira: il suo ultimo match sarà la finale di Coppa Davis

La superstar del tennis Rafael Nadal ha annunciato giovedì che si ritirerà dallo sport dopo le finali di Coppa Davis del mese prossimo, coronando una carriera leggendaria con 22 titoli del Grande Slam e oltre due decenni di dominio nel gioco maschile insieme a Roger Federer e Novak Djokovic.

Fatti principali

In un annuncio sui suoi social media, la star del tennis spagnolo ha parlato dei suoi recenti problemi di infortunio, aggiungendo che ritirarsi è stata una “decisione difficile” e che ha richiesto del tempo per essere presa.

Affermando che tutto nella vita “ha un inizio e una fine”, l’ex numero uno al mondo ha detto che la sua carriera è stata “lunga e molto più di successo di quanto avrei mai potuto immaginare”.

Lo spagnolo ha detto di essere emozionato che il suo ultimo torneo saranno le finali di Coppa Davis, dove potrà rappresentare il suo paese.

La squadra spagnola, guidata da Nadal e dal numero 2 al mondo Carlos Alcaraz, affronterà la squadra olandese di Coppa Davis nei quarti di finale dell’evento.

In cifre

14. Questo è il numero totale di titoli di singolare dell’Open di Francia che Nadal ha vinto nella sua carriera, più di qualsiasi altro giocatore nella storia. Tra i tennisti maschi, lo svedese Bjorn Borg è un lontano secondo con sei titoli, mentre la giocatrice di singolare di maggior successo all’Open di Francia è Chris Evert con sette titoli. Gli altri rivali di Nadal nei “Big Three”, Federer e Djokovic, ne hanno vinti solo uno e tre rispettivamente.

La citazione

Nadal ha detto: “Davvero, tutto ciò che ho vissuto è stato un sogno che si è avverato. Me ne vado con l’assoluta tranquillità di aver dato il massimo, di aver fatto uno sforzo in ogni modo. Non posso che concludere dicendo mille grazie a tutti”.

La valutazione di Forbes

Secondo le nostre stime, Nadal è stata la sesta stella del tennis più pagata del 2024 con un reddito di 23,3 milioni di $. Circa 23 milioni di questi provenivano da guadagni fuori dal campo da vari accordi di sponsorizzazione, poiché gli infortuni lo hanno tenuto fuori dalla maggior parte degli eventi importanti nell’ultimo anno, ad eccezione dell’Open di Francia, dove ha perso al primo turno contro Alexander Zverev.

