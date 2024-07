Come Mia Academy accompagna i giovani nel percorso professionale

Articolo tratto dal numero di giugno 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Il mondo del lavoro è in piena trasformazione. Le nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale e l’automazione rivoluzioneranno quasi tutte le professioni e le aziende dovranno ripensare i modelli di organizzazione del lavoro. Ne abbiamo parlato con Silvia Cesarini, fondatrice e ceo di Mia Academy, una realtà attiva nel campo dell’e-learning e della formazione professionale.

“Il sistema educativo italiano non può reggere i grandi cambiamenti del mondo del lavoro”, ha detto Cesarini. “Le persone avranno bisogno di nuove competenze e aggiornamento continuo, vogliamo aiutarle a stare al passo. Per questo motivo costruiamo i nostri corsi in base alla domanda delle aziende. Puntiamo sulle competenze trasversali, garantendo non solo una formazione tecnica di alto livello, ma anche il miglioramento della comunicazione, della gestione del tempo, del lavoro di squadra, della risoluzione dei problemi e del pensiero creativo”. In tutto il percorso gli studenti hanno accesso alla piattaforma di Mia Academy e hanno la possibilità di studiare da qualsiasi posto e in qualsiasi momento. “Ma riteniamo fondamentale il rapporto umano, quindi instauriamo un legame con i nostri studenti e mettiamo a disposizione tutor individuali, che sono ex studenti dell’academy”.

Il metodo di Mia Academy

Il metodo di Mia Academy si basa sull’accompagnare lo studente dall’orientamento iniziale all’inserimento nel mondo del lavoro. Si parte con l’identificazione delle passioni e degli obiettivi individuali, per poi passare a una formazione teorica e pratica che include sia competenze tecniche sia abilità trasversali. Dopo il completamento dei corsi, gli studenti svolgono un tirocinio in aziende partner, mettendo in pratica le conoscenze acquisite. Poi c’è il supporto nella ricerca del primo impiego e l’ingresso nella community di ex studenti. “In sintesi, il metodo di Mia Academy mira a fornire un’esperienza formativa completa, sviluppando appieno il potenziale umano degli studenti. Vogliamo dare alle persone gli strumenti per costruire il proprio futuro, per realizzare se stessi sia professionalmente, sia come individui. In un mercato del lavoro in continua evoluzione, Mia Academy offre alla persona un supporto costante che si sviluppa lungo tutto l’arco della vita professionale.”

Mia Tech

Quest’anno Mia Academy ha lanciato Mia Tech, con un corso di web developer front end. “Abbiamo in programma di ampliare significativamente l’offerta formativa relativa alle professioni del mondo tech, che sono sempre più richieste dalle aziende”, ha spiegato Cesarini. “Oggi ci prepariamo a raggiungere una dimensione internazionale, per essere sempre più un punto di riferimento nell’e-learning non solo in Italia, ma nel mondo. Il nostro traguardo è dare alle persone di ogni cultura l’opportunità di sviluppare le competenze necessarie per avere successo nella vita e nel lavoro. La nostra intuizione è stata comprendere il potenziale rivoluzionario dell’e-learning, riconoscendo in questa modalità la chiave per aprire le porte della formazione professionale a tutti, in ogni luogo. Abbiamo intuito che il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro rappresenta uno dei grandi problemi irrisolti delle società moderne”.

Tirare fuori il potenziale

Il sistema educativo tradizionale, spesso, fatica a far emergere il potenziale degli studenti. “Ci siamo posti l’obiettivo di colmare questa lacuna. L’approccio personalizzato e il supporto continuo sono ciò che ci differenzia. Non ci limitiamo a erogare corsi, ma ci impegniamo a costruire relazioni durature con i nostri studenti, accompagnandoli in ogni fase del loro percorso professionale. Inoltre, il nostro stretto legame con le aziende ci permette di offrire una formazione sempre aggiornata e allineata alle reali esigenze del mercato del lavoro”.

Guardando al futuro, “vedo Mia Academy come un punto di riferimento globale non solo per la formazione professionale, ma per i valori e il senso di missione che spingono le persone che vi lavorano. Tutti noi percepiamo il valore umano e sociale di ciò che facciamo. Sono profondamente orgogliosa di questa grande forza che anima Mia Academy e ci rende ottimisti per il futuro. Per noi è fondamentale ispirare gli studenti, far emergere il loro talento unico e spronarli a coltivare le loro capacità e a perseguire i loro sogni con passione e determinazione. Perché crediamo che, sviluppando appieno il potenziale di ogni individuo, possiamo contribuire a creare un mondo migliore.”

