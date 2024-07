Cocktail, buona cucina e serate magiche: 5 esperienze a Ibiza da non perdersi quest’estate

Ibiza, l’isola delle notti infinite e delle giornate assolate, offre una miriade di esperienze indimenticabili che mescolano cultura, cucina raffinata e divertimento senza sosta. Ovviamente qui la mattina la maggior parte dei villeggianti preferisce prendersela comoda, dopo la nottata passata a ballare, ma da fare qui c’è ad ogni ora del giorno e della notte, tra ristoranti internazionali (e perché no, italiani), cocktail bar di livello e discoteche celeberrime. Ecco cinque tappe imperdibili per rendere la tua estate sull’isola veramente speciale.

Il Pacha

Il Pacha di Ibiza, una forza pionieristica nel movimento dance e culturale dell’isola dal 1973, si prepara a una stagione incredibile. Emblema della sofisticazione notturna con un’anima hippie, il Pacha ha sempre attirato l’élite dei festaioli. Nomi leggendari come Freddie Mercury, Grace Jones, Leonardo DiCaprio, Penelope Cruz e Javier Bardem hanno calcato le sue piste da ballo. Quest’anno, il club presenta una lineup stellare con artisti residenti di fama mondiale come CamelPhat, Bedouin, Robin Schulz, Solomun e Marco Carola. La leggendaria festa Flower Power fa il suo trionfale ritorno con un’esperienza immersiva che cattura lo spirito libero dell’isola. Ogni serata al Pacha è curata nei minimi dettagli per garantire un’esperienza indimenticabile, consolidando ulteriormente il suo status come epicentro della vita notturna mondiale.

Cena al Il Dek Italian Bistrot

Per un’esperienza culinaria raffinata, Il Dek Italian Bistrot è la scelta ideale. Con radici toscane e una selezione enoica esclusiva, visto che importa direttamente i propri vini, Il Dek offre piatti impeccabili come tagliolini al burro e tartufo nero e spaghetti alle vongole. Le specialità di carne includono la bistecca alla fiorentina di Rubia Galiziana e il filetto alla Rossini con foie gras e tartufo nero. Non mancano piatti di pesce creativi come il filetto di baccalà arrosto con ceci e indivia. Situato tra la calle Anibal e la rampa di accesso a Dalt Vila, il ristorante offre un dehor suggestivo con viste sulla Cattedrale e il Mercat Vell. La selezione di vini italiani e francesi è accurata e prestigiosa, rendendo ogni pasto un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Pizza alla Pizzeria Adiós

Nuovissima apertura per gli amanti dell’arte bianca, la Pizzeria Adiós è un angolo di napoletanità nel cuore di Ibiza. Situata a due passi dal Mercat Vell, Adiós offre un menu di pizze vasto e seducente, realizzato con ingredienti di altissima qualità come i pomodori San Marzano, il Parmigiano Reggiano e la Mozzarella di Bufala. Oltre alle pizze, il menu comprende tappe tipiche napoletane come frittatine di pasta e mozzarella in carrozza. Con una terrazza con vista sul Mercat Vell e una sala interna dal design minimal contemporaneo dai toni azzuro-oro, Adiós (che trae nome e logo dalla connessione con il mondo ispanoablante di Diego Maradona) è il luogo ideale per gustare una pizza in un’atmosfera accogliente e piena di passione per la cultura napoletana.

Aperitivo a Paradiso Ibiza

Altra grande novità, Paradiso Ibiza, situato nell’iconico El Hotel Pacha, è la versione distaccata del pluripremiato omonimo di Barcellona. Come nell’ex n.1 del mondo, anche qui si propone un’esperienza di alta mixologia, supervisionata a distanza dal bartender italiano Giacomo Giannotti. Paradiso negli anni si è distinto per i suoi cocktail innovativi e spettacolari, che combinano ingredienti di alta qualità con presentazioni teatrali. Con una decorazione elegante ispirata ai tropici e un menù culinario raffinato curato dallo chef Carlos Herrera, Paradiso Ibiza rappresenta un luogo esclusivo e sofisticato, ideale per iniziare una serata memorabile sull’isola.

Serata a Cova Santa

Cova Santa è un santuario unico nel cuore di Ibiza, circondato dalle montagne di San José. Questo locale armonizza la bellezza della natura con espressioni artistiche, melodie emozionanti e gastronomia eccezionale. Ospita eventi magici con performance dal vivo e installazioni artistiche immersive, creando un’esperienza straordinaria. La cucina di Cova Santa è un viaggio culinario globale, con piatti che trasportano i commensali in diverse regioni del mondo. Ogni piatto è realizzato con ingredienti selezionati con cura, offrendo un’avventura di gusto senza pari. La zona dedicata a snack e cocktail permette di assaporare deliziose piccole prelibatezze e cocktail firmati in un’atmosfera vibrante e accogliente. Qui però si viene principalmente per ballare e scoprire l’anima antica dell’isola, quella di inizio anni 70. Perché qui nulla cambia mai veramente, ogni estate cede il passo alla successiva come ogni generazione lo fa a quella di nuovi giovani, all’insegna del sole e del divertimento nel cuore del mediterraneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .