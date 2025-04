Forbes Italian Excellence fa tappa a Parma per raccontare i protagonisti dell’industria emiliana

Il Forbes Italian Excellence, tour alla scoperta delle eccellenze italiane partito a marzo 2024 da Firenze, ha fatto tappa a Parma, in Emilia-Romagna, ospitato dallo Stadio Ennio Tardini. La terza tappa del 2025 ha avuto al centro temi come il l’agroalimentare, che a Parma trova eccellenze intertnazionali, la formazione, il tech, il fotovoltaico, passando per industria, università e professioni. L’obiettivo del roadshow? Quello di scoprire sfide e opportunità che imprenditori, manager e istituzioni italiane si trovano ad affrontare per valorizzare il made in Italy: “Vogliamo premiare tutte quelle figure che rendono grandi le aziende e le istituzioni che aiutano gli imprenditori a farcela”, afferma Nicola Formichella, amministratore delegato di Bfc Media. “Attraverso questi eventi puntiamo a favorire momenti di networking, utili a sviluppare nuove sinergie a livello locale”.

Edoardo Prallini, giornalista di Forbes Italia, ha aperto la giornata con i saluti di Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma Calcio, che ha dato il benvenuto agli ospiti nella sala conferenze della società sportiva. A seguire il discorso del sindaco di Parma, Michele Guerra: “la vera eccellenza di questa città è la sua capacitò di fare sistema”, afferma, rimarcando poi l’impegno nella transizione energetica e nell’investire sui giovani, attraverso progetti concreti.

Forbes Italian Excellence, le tavole rotonde

I panel della giornata hanno coinvolto manager e imprenditori parmensi per confrontarsi sui temi legati all’industria del territorio. La prima, dal titolo Valorizzare il talento e il territorio, ha dato spazio a Laura Mazza, presidente FederFormazione, Luca Mastella, founder e ceo Learnn, Maximiliano Falerni, presidente Unpli Emilia Romagna, e Francesco De Seriis, presidente Associazione JEParma. Il focus del panel? Custodire i due più grandi tesori dell’Emilia Romagna: i giovani e l’ambiente.

La seconda tavola, Le eccellenze del territorio, ha visto dialogare Claudio Paraschiv, chairman Lacertosus Antonio Gagliardi, design&technology Artisia by Barilla Andrea Cremaschi, founder di Sunsolution, e Gianluca Focaccia, EY audit partner. Tre player che, ciascuno nel proprio settore di riferimento, sono riusciti ad elevarsi ad eccellenze. E poi Gianluca Focaccia, partner di Ernst & Young con oltre 30 anni di esperienza nel settore della revisione e consulenza finanziaria, che ha raccontato in che modo rafforza la competitività delle aziende del territorio.

In chiusura Enzo Argante, giornalista di Forbes Italia, ha moderato una rassegna finale di startup del territorio parmense. Gli imprenditori hanno raccontato in che modo le loro imprese innovative stanno rivoluzionando il loro settore di riferimento. In conclusione il light dinner, occasione di networking per relatori e spettatori dell’evento.

La prossima tappa del Forbes Italian Excellence sarà il 14 maggio al Castello di Barletta.

Formichella Nicola - Forbes Italia Mazza Laura - The Hub Camporesi Lorenzo - Ecoboosters Pivato Susy - Aeureka Mazzolati Flavio - Club degli amici Made in Italy De Rossi Marco - Go-All Cogo Lorenzo - Wawa Rozzi Giacomo Govetto Emanuele - Toribyte Bartolone Antonello Bokova Yuliya - Credit Agricole Malaga Palacio Ximena - On/Off APS Bertozzi Marco - Studio Legale Bertozzi Pollastri Alessandro Annibaldis Angelo - Iride Robolà Marco - Donaldson Caleffi Mattia - Cantine Caleffi Caleffi Davide - Cantine Caleffi Busato Enrico Mastella Luca Cavazza Antonella - Università di Parma Cremaschi Andrea - Susolution Cherubini Federico - Parma Calcio Guerra Michele - Comune di Parma De Seriis Francesco - JeParma Focaccia Gianluca Paraschiv Claudio - Lacertosus Gagliardi Antonio - Artisia

