AC Milan e New York Yankees inaugurano la nuova boutique dei rossoneri nel cuore di Milano

Nel cuore di Milano, tra Duomo e Piazza Castello, l’AC Milan e i New York Yankees hanno inaugurato la Bottega del Diavolo, una nuova boutique a fianco del Flagship Store del Club.

L’evento ha celebrato la nuova capsule collection, realizzata in collaborazione con i New York Yankees, che ha registrato già il sold out per alcuni pezzi a meno di 5 giorni dal lancio.

Tra i partecipanti all’inaugurazione della boutique numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e dei social media: dagli artisti Benji e Gianmaria, agli speaker radiofonici Gianluca Gazzoli e Michele Wad Caporosso, e content creator seguiti dal pubblico più giovane con centinaia di migliaia di follower come Yusuf Panseri, Gianmarco Rottaro e Chiara Capitani.

La collezione ACM x New York Yankees

Nata dall’intersezione tra passione sportiva e moda, la collezione include prodotti di outerwear, headwear e accessori, che fondono per la prima volta i marchi di due delle icone più conosciute e amate nel mondo dello sport, che da oltre un secolo ispirano ed emozionano intere generazioni.

Una vera e propria intersezione tra moda, sport e cultura lifestyle: da una parte il mitico monogramma, in cui la N si sovrappone con la Y, dall’altra lo storico crest rossonero dell’AC Milan – che racchiude una storia di evoluzione e tradizione, che proprio quest’anno segna 125 anni. Tra i pezzi più importanti della collezione troviamo il baseball cap, ormai emblema socioculturale, fino all’inedito varsity, vero pezzo da collezione.

La nuova boutique dell’AC Milan

La bottega del Diavolo unisce stile, eleganza e design in uno spazio da 28 metri quadrati che esalta l’anima rossonera con dettagli e led tecnologici.

Nelle pareti di destra e di sinistra i profili verticali e orizzontali in acciaio nero creano una griglia geometrica il cui rivestimento in pietra Ceppo, la pietra con cui sono rivestite le facciate dei palazzi milanesi, sottolinea il legame con la città di Milano, legame reso ancora più esplicito dai profili del Castello Sforzesco e del Duomo incisi simbolicamente nella pietra. Il nuovo spazio premium sarà il palcoscenico per eventi unici ed esclusivi, organizzati direttamente all’interno dell’universo rossonero.

L’inaugurazione de La Bottega del Diavolo, insieme alla nuova collezione, riafferma così il posizionamento del brand Milan come icona capace di andare oltre i confini del campo, connettendo ed emozionando un pubblico ampio, diversificato ed internazionale.

E non sorprende che il Paese che ha fatto registrare il più alto numero di vendite siano proprio gli Stati Uniti, patria dei New York Yankees ma anche della proprietà del Milan, RedBird Capital Partners fondata da Gerry Cardinale.

