Da Intesa Sanpaolo 15 miliardi per le aziende del settore agroalimentare

Intesa Sanpaolo ha stanziato 15 miliardi di euro per supportare le aziende clienti del settore agroalimentare. Questa iniziativa fa parte del programma “Il tuo futuro è la nostra impresa”, che prevede 120 miliardi di euro fino al 2026 per sostenere le piccole e medie imprese italiane. Il piano include interventi in linea con gli obiettivi del Pnrr, che ha destinato oltre 410 miliardi di euro.

La presentazione

Il programma è stato presentato a Milano. All’evento sono intervenuti Massimiliano Cattozzi, responsabile della Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, Stefania Trenti, responsabile Industry and Local Economies Research, e Stefano Visone, direttore commerciale Agribusiness. Al centro del dibattito anche temi come investimenti per la competitività delle imprese e la transizione 5.0, con Patrick Beriotto di Warrant Hub, e la digitalizzazione e cybersecurity con Pierguido Iezzi di Tinexta Cyber.

Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo ha dichiarato:“Il rafforzamento e la competitività delle nostre imprese agricole e della trasformazione alimentare passa attraverso la capacità di intercettare le risorse finanziarie e le opportunità del Pnrr e della Transizione 5.0 anche tramite i più efficaci strumenti di accompagnamento. Per questo i 15 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo rende disponibili nell’ambito del programma Il tuo futuro è la nostra impresa sono una leva per medie, piccole e micro imprese del mondo agroalimentare. Un impegno per favorirne la crescita in chiave digitale, energetica e sostenibile testimoniato anche dai numeri che esprime la Direzione Agribusiness: le erogazioni a medio e lungo termine dei primi sei mesi del 2024 destinate alle imprese clienti sfiorano il miliardo di euro”.

Cos’è “Il tuo futuro è la nostra impresa”

“Il tuo futuro è la nostra impresa” vuole accelerare la trasformazione delle aziende verso innovazione, transizione energetica e digitale, facilitando l’accesso alle misure del Pnrr. I principali ambiti di intervento sono transizione 5.0 ed energia (efficientamento energetico e comunità energetiche rinnovabili), sviluppo estero (supporto all’export in nuovi mercati, con focus su Est Europa, India ed Emirati Arabi Uniti) e Progresso digitale e sicurezza (digitalizzazione e protezione aziendale, come il Cyber Loan).

