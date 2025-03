Pact4Future, un patto per affrontare il futuro

People, Purpose, Planet: ecco le tre linee guida di Pact4Future, uno spazio di riflessione e azione, un’occasione per un confronto sul futuro con esperti e accademici organizzato dal Corriere della Sera e dall’università Luigi Bocconi di Milano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. “Un laboratorio di idee e di best practice”, ha affermato Daniele Manca vicedirettore del Corriere della Sera, “dove esperti, policy maket, imprenditori e giovani innovatori propongono soluzioni concrete e replicabili. per un confronto sul futuro”.

La seconda edizione di Pact4Future è stata organizzata in tre giornate, ognuna dedicata a un tema chiave per costruire un futuro più giusto e sostenibile: People, Purpose e Planet. “Dalla giustizia generazionale alla salute globale”, segnala il rettore della Bocconi Francesco Billari, “dalla sostenibilità politica della transizione verde alla longevità, fino al ruolo delle imprese nella promozione di una leadership responsabile, il forum ha offerto un’ampia panoramica sulle grandi sfide che ci attendono. La crisi climatica avanza, le disuguaglianze crescono e il dialogo pubblico si polarizza. Di fronte a queste sfide globali, invece di accelerare il passo verso un mondo più equo e sostenibile, si percepisce un arretramento. Aziende, istituzioni e governi che fino a poco tempo fa si dichiaravano impegnati nell’affrontare i grandi temi del nostro tempo – dall’inclusione sociale alla sostenibilità ambientale – sembrano frenare, disorientati da un contesto sempre più incerto e frammentato. Non è il momento di tornare indietro. Pact4Future nasce proprio con l’obiettivo di rivedere, ma non abbandonare, l’impegno su queste tematiche fondamentali, creando uno spazio di confronto dove visioni diverse possano incontrarsi e generare soluzioni condivise”.

Organica e strutturata la partecipazione di Intesa Sanpaolo curata da Elisa Zambito Marsala, responsabile education ecosystem and global value programs, che ha caratterizzato l’evento con sessioni di Build Your Future dedicate ai trend trasformativi e alla blue economy, oltre alla partecipazione all’evento serale su Purpose curato dal Corriere della Sera.

“Intesa Sanpaolo promuove iniziative di education che coinvolgono scuole e università su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di ispirare le nuove generazioni sui nuovi trend trasformativi dell’economia e della società quali la digitalizzazione, accelerata dall’intelligenza artificiale, la blue economy, la space economy, le life Science, la transizione ecologica e altri”, ha sottolineato Elisa Zambito Marsala.

“Con Build Your Future abbiamo coinvolto nel 2024 oltre 10.000 studenti. Il Programma è’ stato progettato per i giovani ed i contenuti sviluppati in coerenza a quanto emerge dall’Osservatorio permanente, Look4ward, che ha l’obiettivo di individuare i fabbisogni di nuove competenze e professionalità richieste dalle aziende in un mercato del lavoro in rapida e costante evoluzione. Per ridurre il mismatch tra domanda e offerta del lavoro e’ fondamentale attivare circoli virtuosi tra mondo scolastico, accademico e tessuto industriale, costruendo una rete di interazioni che metta in costante comunicazione formazione, ricerca, impresa, innovazione e territori”.

Il secondo appuntamento di Build Yor Future alla Bocconi, realizzato in collaborazione con il team di ricerca della Bocconi e One Ocean Foundation, è sulla blue economy. “In un Paese situato al centro del mediterraneo, con 8.000 chilometri di coste”, spiega Elisa Zambito Marsala, “l’economia blu, cioè blu economy, un sistema di crescita economica che tiene conto dell’impatto ambientale correlato alla produzione delle attività marittime e marine, diventa un importante motore di crescita economica ed una opportunità concreta per le nuove generazioni. L’incontro ha introdotto i partecipanti alle sfide e alle opportunità rappresentate dalla blue economy, sia attraverso l’ascolto di testimonianze accademiche e scientifiche, sia attraverso attività di collaboration alle quali i partecipanti saranno invitati a contribuire”.

Nell’incontro con Jan Pachner, segretario generale della fondazione, si è parlato delle potenzialità correlate a questo trend emergente e insieme a Baccelli, professore della Bocconi e anche dell’Osservatorio permanente sviluppato con Intesa Sanpaolo, per favorire il dialogo fra soggetti pubblici e privati, per stimolare innovazioni di prodotto, di modello e tecnologiche correlate alla blue economy, promuovendo un cambiamento culturale nell’approccio ai temi della blue economy: dal capitale naturale blu, alla mobilità sostenibile; dalle opportunità del mondo subacqueo all’innovazione e al trasferimento tecnologico.

Infine, dal palco dell’aula magna della Bocconi si esplora il valore di un approccio human-centric alla futura leadership, che mette al centro le nuove competenze chiave per rispondere ai nuovi trend trasformativi di economia e società, in un ecosistema virtuoso tra sistema scolastico, università, istituzioni e imprese.

Dallo scambio fra Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della Sera ed Elisa Zambito Marsala il racconto di un esempio concreto di come il purpose aziendale possa tradursi in azioni tangibili che rafforzano comunità e imprese.

Per Intesa Sanpaolo ha partecipato al panel dedicato alle tematiche “People” del 25 marzo anche Giacomo Castri, responsabile People Attraction Skills & Learning Strategy, per approfondire come Intesa Sanpaolo promuove un modello di organizzazione che mette al centro le competenze, dove il talento è valorizzato e la crescita è continua.

