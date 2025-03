Salute, energia e robotica: i temi al centro dell’evento EmTech Italy 2025 Human & Tech

Intelligenza artificiale e salute per le nuove frontiere della medicina, robotica e ospedali del futuro, umanesimo digitale e neuroscienze, ma anche sostenibilità, energia e spazio nelle sfide del domani. Questi i principali temi di EmTech Italy 2025 Human & Tech, l’evento di riferimento per le tecnologie emergenti organizzato da MIT Technology Review Italia e dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, e ospitato presso Cu.Bo (CUltural BOx).

All’evento hanno preso parte esperti internazionali, accademici, leader istituzionali e imprese per esplorare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale su sanità, energia e società. Opinion leader, decision maker, accademici, esperti e ceo di fama mondiale che operano in questi settori e contribuiscono a guidare lo sviluppo dell’economia e dell’innovazione nella società, si sono confrontati con oltre 50 speaker in più di 20 tavole rotonde e keynote speech. Questi i temi di confronto principali.

Salute. L’intelligenza artificiale sta trasformando l’assistenza sanitaria consentendo trattamenti personalizzati e diagnosi predittive, migliorando i risultati per i pazienti e l’efficienza operativa. Questa conferenza esplorerà le applicazioni dell’intelligenza artificiale che aiutano i dirigenti a prendere decisioni strategiche per migliorare l’assistenza e gestire i costi in modo efficace.

Energia. L’intelligenza artificiale è essenziale per la transizione del settore energetico verso la sostenibilità, ottimizzando la produzione e il consumo e riducendo gli sprechi. I partecipanti scopriranno soluzioni di intelligenza artificiale innovative che consentono alle organizzazioni di affrontare le sfide della gestione energetica e guidare la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

Società, ambiente, benessere. L’intelligenza artificiale migliora il benessere degli individui migliorando lo sviluppo urbano e la gestione delle risorse, dando vita a comunità più sane. Questo argomento fornirà ai dirigenti le strategie per allineare le pratiche aziendali agli obiettivi di sostenibilità, bilanciando crescita economica e responsabilità sociale.

“Si tratta di una piattaforma di alto livello Roma”, commenta Tommaso Canonici, editore di Mit Technology Review Italia, “che coinvolge esponenti del settore pubblico e privato in un confronto concreto sugli effetti trasformativi della tecnologia, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale e sul suo impatto sulla vita delle persone. Rappresenta lo spazio in cui nasceranno i grandi progetti del futuro e un’occasione per posizionare l’Italia al centro di questo ecosistema. Il nostro Paese vanta il quarto posto a livello mondiale per produzione scientifica e possiede eccellenze tecnologiche di rilievo internazionale, che abbiamo il dovere di valorizzare e promuovere oltre i confini nazionali”.

“Molto stimolante ospitare questo evento nel nostro nuovo edificio Cu.Bo (CUltural BOx) dedicato alla didattica avanzata e alla simulazione dell’uso di tecnologie innovative”, commenta Eugenio Guglielmelli, rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. “Questa manifestazione rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la rete internazionale e accelerare l’innovazione come motore di competitività per il settore industriale, oltre che di resilienza di fronte agli scenari globali in evoluzione. Siamo convinti che questa iniziativa sia fondamentale per consolidare la nostra collaborazione con gli Stati Uniti e con l’intera comunità globale degli innovatori. Inoltre, guardiamo con interesse alle buone pratiche di realtà come il Mit, ad esempio il suo Innovation Hub DeepTech appena attivato in Giappone, con l’auspicio di poter anche noi contribuire direttamente allo sviluppo di nuovi poli dedicati al trasferimento tecnologico e all’innovazione avanzata e sostenibile nel nostro Paese e in Europa”.

“Intesa Sanpaolo attribuisce un ruolo centrale al sostegno allo studio e alla ricerca anche per favorire l’internazionalizzazione del sistema universitario e il raccordo con il tessuto industriale e dei servizi. In collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma siamo coinvolti in numerosi progetti, tra cui l’Osservatorio sulla salute globale per promuovere l’innovazione nelle Life Science. Eventi come EmTech Italy rappresentano un’occasione importante per promuovere la condivisione di idee innovative e attrarre talenti internazionali”

Educational partner dell’iniziativa è stata Intesa Sanpaolo. Elisa Zambito Marsala, responsabile education ecosystem and global value Programs Intesa Sanpaolo, intervenendo a EmTech ITaly 2025, ha commentato: “Intesa Sanpaolo attribuisce un ruolo centrale ai programmi di Education, il sostegno allo studio e alla ricerca sono tra i nostri obiettivi e tra le leve strategiche per favorire il supporto all’internazionalizzazione del sistema universitario e il raccordo con il tessuto industriale, produttivo e dei servizi. In collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma siamo coinvolti in numerosi progetti, tra cui l’Osservatorio sulla salute globale per supportare l’accrescimento delle competenze su un trend di importante potenziale ed impatto quale quello delle Life Science. Eventi come EmTech Italy rappresentano un’occasione importante per promuovere la condivisione di soluzioni innovative e attrarre risorse e talenti internazionali”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .