Campari, dopo 5 mesi lascia il ceo. Il titolo crolla a Piazza Affari

Dopo soli 5 mesi dall’inizio del mandato, Campari ha annunciato le dimissioni di Matteo Fantacchiotti dal ruolo di ceo e membro del cda, con effetto da oggi, per motivi personali. Dopo l’annuncio, il titolo di Campari a Piazza Affari sta cedendo circa il 5%.

L’annuncio

Il cda dell’azienda ha deciso di nominare Paolo Marchesini, chief financial and operating officer) e Fabio Di Fede (general counsel and business development officer) come co-ceo ad interim e membri esecutivi di un comitato per la transizione della leadership, che sarà presieduto da Bob Kunze-Concewitz. Tale comitato, insieme al comitato remunerazione e nomine, sarà anche responsabile per l’identificazione del nuovo ceo. Contestualmente, Jean-Marie Laborde, attualmente membro del cda e membro del comitato controllo, rischi e sostenibilità, viene nominato vice presidente.

Le motivazioni dell’addio

“È stato per me un privilegio essere parte di Campari Group per quasi cinque anni”, ha dichiarato Fantacchiotti, “e guidare questa organizzazione da aprile 2024. Nel prendere ora la decisione di lasciare il gruppo, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti gli stakeholder, in particolare il presidente, il cda e il leadership team”.

Nella nota diffusa da Campari, anche i ringraziamenti di Luca Garavoglia, presidente del cda, a Fantacchiotti e uno sguardo al futuro del gruppo: “La nostra ambizione di crescita rimane fortissima. Abbiamo davanti a noi un futuro solido, grazie alla nostra solida organizzazione, alla nostra presenza globale e, in particolare, al nostro portafoglio unico, costituito da alcune delle marche più ammirate di tutto il settore degli spirit, sostenute dall’impegno costante di un team di professionisti. In continuità con quanto fatto finora, la nostra priorità continua a essere la costruzione delle nostre marche, con l’obiettivo di continuare a generare una crescita profittevole e sovraperformare il nostro settore nel lungo periodo, come abbiamo fatto sin dalla nostra quotazione nel 2001”.

La carriera di Fantacchiotti

“Dopo la laurea in Economia e Commercio”, si legge nel comunicato di Campari in cui si annunciava Fantacchiotti come nuovo deputy ceo, “ha iniziato la sua carriera nel settore cosmetico. Ha poi trascorso più di 20 anni nel settore beverage in Nestlé Waters, Diageo, dove ha ricoperto ruoli chiave nello sviluppo della global luxury division, e Carlsberg Group in varie posizioni manageriali con responsabilità crescenti che vanno dalla gestione dei mercati, alla guida di attività globali di vendite e marketing, apertura di nuove business unit e lancio di nuove attività sia nei mercati emergenti che in quelli sviluppati in tutte le geografie”.

Le stime di Forbes

Secondo la classifica Real Time Billionaires di Forbes, il presidente di Campari, Luca Garavoglia ha un patrimonio di 3,5 miliardi di dollari. Anche la sorella, Alessandra, membro del board del gruppo, è miliardaria e ha un patrimonio stimato di 3 miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .