I farmaci dimagranti spingono la danese Novo Nordisk: vale più del Pil del suo paese

La casa farmaceutica Novo Nordisk vale di più del proprio paese, la Danimarca. Potrà sembrare un’iperbole e invece, grazie all’ascesa nel settore dei farmaci dimagranti (inizialmente indicati per il trattamento del diabete), la società ha fatto registrare negli ultimi anni una crescita esponenziale che le ha permesso di raggiungere una capitalizzazione di mercato pari a 533 miliardi di euro (599 miliardi di dollari), quasi il doppio rispetto al pil della Danimarca, pari a circa a 361 miliardi di euro. Un sorpasso bruciante che ha al contempo portato la ‘regina dei farmaci dimagranti’ a scalare la classifica delle aziende di maggior valore al mondo. Adesso è infatti la 14ª azienda con la più alta capitalizzazione di mercato al mondo, in scia a Wallmart.

Oltre a essere la seconda casa farmaceutica di maggior valore dietro a Eli Lilly (anche lei molto attiva nel settore dei farmaci dimagranti), Novo Nordisk ha conquistato negli anni un nuovo titolo: quello di essere l‘azienda europea più preziosa al mondo, oltre che l’unica presente in questa particolare top 20. Per trovare un’altra società del nostro continente dobbiamo infatti scendere fino alla 27ª posizione occupata da Lvmh. Il gigante del lusso del miliardario Bernard Arnault (che secondo Forbes possiede un patrimonio di 171,2 miliardi di dollari) vanta infatti una capitalizzazione di mercato pari a 333,7 miliardi di dollari, quasi la metà rispetto alla stessa casa danese.

Come riportato da Bloomberg, l’impatto di Novo Nordisk nei confronti del suo paese è stato anche evidenziato dalla più grande banca della Danimarca: Danske Bank. Secondo i suoi analisti, infatti, la società sarà responsabile di circa il 50% della crescita economica del paese, aiutandolo così a superare le stime degli altri paesi nordici. Stiamo parlando, secondo Danske Bank, di una crescita del pil dell’1,8% nel 2024. Peraltro, lo scorso agosto, la società investirà circa 1,5 miliardi di corone danesi (221 milioni di dollari) per costruire un nuovo stabilimento per soddisfare la crescente domande di medicinali per combattere le malattie croniche. Secondo quanto evidenziato da Reuters, sarà pronto nel 2027 e creerà circa 50 posti di lavoro.

