Roche entra nel mercato dei farmaci anti-obesità: accordo con Zealand da 5,3 miliardi 

Roche recupera terreno nel mercato dei farmaci contro l’obesità su Novo Nordisk ed Eli Lilly. La multinazionale farmaceutica svizzera Roche ha acquisito i diritti per una terapia contro l’obesità dalla danese Zealand Pharma. Il valore dell’operazione è di 5,3 miliardi di dollari.

L’accordo

L’accordo, riporta Reuters, riguarda il composto petrelintide e prevede che Zealand Pharma riceverà in anticipo 1,65 miliardi di dollari, con la possibilità di rateizzare i pagamenti fino alla somma totale di 5,3 miliardi di dollari, a seconda delle “sperimentazioni in fase avanzata e dello sviluppo delle vendite”, ha detto Roche. La società danese sta testando la petrelintide su individui obesi o in sovrappeso senza diabete di tipo 2. Lo studio è in una fase intermedia. La petrelintide appartiene a una classe di farmaci equivalenti all’amilina, proteina a lunga durata d’azione.

Il mercato dei farmaci contro l’obesità

Il mercato dei farmaci contro l’obesità ha avuto una grande spinta negli ultimi anni. A trainare la crescita ci sono la danese Novo Nordisk e l’americana Eli Lilly. La prima generazione di farmaci contro l’obesità si basava sull’ormone intestinale GLP-1. Novo Nordisk sta andando oltre e ha iniziato a sperimentare un nuovo farmaco, che combina GLP-1 e amilina, con amicretina e Cagrisema. Tuttavia, i risultati della sperimentazione clinica non sono stati positivi, con il valore delle azioni di Novo Nordisk che è sceso del 5,5%, raggiungendo i minimi da marzo 2023. Anche Zealand, che stava investendo nell’approccio amilina, ha visto una riduzione del 30% del suo valore azionario quest’anno, a causa dello scetticismo verso questa nuova terapia. Adam Steensberg, ceo di Zealand Pharma, ha detto che Roche “ha già iniziato a fare grandi passi avanti nell’area dell’obesità e delle malattie cardiometaboliche. Ha una solida storia di innovazione e ridefinizione della cura delle malattie”.

