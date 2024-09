Lotus presenta Theory 1, la concept car elettrica da 1.000 cavalli

4,49 metri di lunghezza, 1.600 kg di massa, il tutto con 1.000 cavalli di potenza e una batteria da 70 kWh. Lotus ha svelato la Theory 1, la sua concept car elettrica che incarna il futuro dei veicoli ‘intelligenti’ ad alte prestazioni.

“Con Theory 1, abbiamo costruito su tutto ciò che Lotus ha realizzato in 76 anni di storia, spingendo i confini di ciò che significa guidare un veicolo ad alte prestazioni”, ha commentato Ben Payne, vicepresidente della divisione design di Lotus. “Vogliamo dimostrare che non c’è bisogno di compromessi: capacità digitali e analogiche possono funzionare armoniosamente. Così facendo, offriamo agli automobilisti la migliore esperienza possibile di guida immersiva, mettendo al centro emozione, funzionalità e connettività”.

Le caratteristiche della Theory 1

La Theory 1 va come una supercar: va da 0 a 100 chilometri orari in 2 secondi e mezzo e può raggiungere una velocità massima di 320 chilometri orari. L’autonomia si attesta sui 400 chilometri. Theory 1 presenta tecniche aerodinamiche attive e passive, ispirate alla Formula 1, come un sistema di raffreddamento avanzato, spoiler posteriore attivo e bassa resistenza.

Lotus ha sviluppato un sistema di portiere sportive con apertura inversa, facilitando l’accesso anche in spazi ristretti. Theory 1 è un’auto sportiva a tre posti, con il sedile del conducente al centro per una migliore visibilità e controllo. Il sistema di sterzo by-wire permette precisione e controllo ad ogni curva, migliorando ulteriormente la connessione del guidatore alla strada.

Il design riduce la complessità e il peso, migliorando la stabilità e la leggerezza del veicolo. Theory 1 è dotata di pneumatici Pirelli Elect e di un sistema frenante in carbonio-ceramica di AP Racing, progettati per ottimizzare prestazioni e sostenibilità.

Il manifesto di Lotus

Come parte di un progetto ambizioso, Lotus sta lanciando The Lotus Theory, il nuovo manifesto di design dell’azienda che formerà la base per tutte le future auto Lotus, racchiuso in tre principi fondamentali: Digitale, Naturale e Analogico (DNA):

Digitale , che rappresenta l’esperienza immersiva, intelligente e intuitiva.

, che rappresenta l’esperienza immersiva, intelligente e intuitiva. Naturale , che dà vita a un design emozionale, connesso e incentrato sull’essere umano.

, che dà vita a un design emozionale, connesso e incentrato sull’essere umano. Analogico, che rappresenta il continuo avanzamento dell’ingegneria delle prestazioni del marchio.

