L’azienda americana di camion elettrici Nikola ha presentato istanza di fallimento

Nikola, azienda nota per la produzione di camion elettrici, ha annunciato che la società e alcune sue controllate hanno presentato istanza volontaria di fallimento secondo il Chapter 11 del Codice fallimentare degli Stati Uniti alla Corte del Distretto del Delaware. Nikola ha inoltre presentato una richiesta di autorizzazione per avviare un’asta e un processo di vendita ai sensi della Sezione 363 del Codice.

La società ha depositato una serie di consuete richieste preliminari alla Corte, volte a garantire la continuità delle sue operazioni limitate, incluso il pagamento degli obblighi verso i dipendenti durante il processo di vendita. Con l’approvazione della Corte, Nikola intende continuare alcune attività di assistenza e supporto direttamente fornite (non tramite concessionari) per i camion attualmente operativi, incluse alcune operazioni di rifornimento Hyla, fino alla fine di marzo 2025. Successivamente sarà necessario coinvolgere uno o più partner per supportare tali attività.

La liquidità disponibile

Nikola entra nel Chapter 11 con circa 47 milioni di dollari di liquidità disponibile per finanziare le operazioni, implementare il processo di vendita post-petizione e uscire dal Chapter 11 attraverso un piano di ristrutturazione. Dato il profilo di liquidità dell’azienda, i costi previsti per il caso e le operazioni limitate durante il Chapter 11, la società intende richiedere alla Corte l’autorizzazione a concludere la vendita dei propri asset seguendo una tempistica che bilanci le esigenze di liquidità con gli sforzi di marketing pre-petizione, per massimizzare il valore per i suoi stakeholder.

Le parole del presidente e ceo

“Con la dedizione dei nostri dipendenti e il supporto dei nostri partner, Nikola ha compiuto passi significativi verso il progresso dei trasporti a emissioni zero, tra cui l’introduzione sul mercato nordamericano dei primi camion elettrici a celle a combustibile di idrogeno di Classe 8 disponibili commercialmente e lo sviluppo della rete di rifornimento Hyla, che collega la California settentrionale con quella meridionale,” ha dichiarato Steve Girsky, presidente e ceo di Nikola.

“I nostri clienti”, ha concluso, “hanno accumulato circa 3,3 milioni di miglia percorse con i nostri camion Fcev e Bev, e la nostra rete di rifornimento Hyla ha erogato oltre 330 tonnellate metriche di idrogeno. Come altre aziende del settore dei veicoli elettrici, abbiamo affrontato molteplici fattori di mercato e macroeconomici che hanno influenzato la nostra capacità operativa”.