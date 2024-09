La mossa dei Friedkin, proprietari della Roma: acquisita la maggioranza dell’Everton

Una notizia inaspettata, soprattutto dopo il tentativo fallito dello scorso luglio. “Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nell’Everton Football Club (94,1%). La transazione è soggetta all’approvazione normativa, tra cui quella della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority”, cita il comunicato stampa diffuso in questi minuti proprio dal club inglese.

“Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questo iconico club di calcio. Siamo concentrati sull’ottenimento delle necessarie approvazioni per completare la transazione. Non vediamo l’ora di fornire stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, incluso il completamento del nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock”, ha aggiunto un portavoce del The Friedkin Group.

Friedkin-Everton: quali sono le cifre in ballo?

Secondo quanto riportato dal quotidiano Independent, l’operazione avrebbe un valore molto vicino al mezzo miliardo di sterline (circa 600 milioni di euro), in sintesi più dei circa 465 milioni di euro messi sul piatto per acquisire la Roma da James Pallotta. Un investimento importante considerando l’attuale situazione debitoria dell’Everton: pari a circa 600 milioni di sterline. Di cui, 200 proprio riconducibili alla famiglia Friedkin (in parte per finanziare la costruzione del nuovo stadio), 200 nei confronti di 777 Partners, fondo che controlla il Genoa, e il resto a Rights and Media Funding.

In questo scenario, negli scorsi mesi il gruppo dei Friedkin aveva già avviato una trattativa in via esclusiva per acquisire dall’anglo-iraniano Ardavan Farhad Moshiri l’Everton, ma aveva deciso di bloccare tutto in seguito a delle complicazioni con il prestito stipulato con 777 Partners. Una controversia superata grazie all’accordo stipulato, proprio per ristrutturare il debito, con A-Cap, la compagnia assicurativa che controlla la quota di 777. Peraltro, Moshiri aveva intavolato anche una trattiva con l’imprenditore americano John Textor, il quale però avrebbe dovuto vendere la sua quota del 45 percento nel Crystal Palace.

Il patrimonio di Dan Friedkin

Secondo Forbes, Dan Friedkin vanta un patrimonio pari a 7,6 miliardi di dollari. Cifra che lo rende uno dei proprietari più ricchi nel nostro campionato di calcio.

Intanto in casa Roma

La notizia dell’acquisto dell’Everton arriva in un periodo molto delicato per la Roma. Dopo l’esonero, annunciato la scorsa settimana di Daniele De Rossi – sostituito in panchina da Ivan Djuric -, la società ha annunciato le dimissioni dell’ad Lina Souloukou.