Chi sono i 50 leader della sostenibilità secondo Forbes

La scienza non si discute. Decenni di ricerche confermano che il clima della Terra si sta riscaldando. I livelli di Co2 sono senza precedenti, gli eventi meteorologici catastrofici stanno diventando sempre più frequenti e intensi, e le attività umane, in particolare la combustione di combustibili fossili, sono la causa principale del riscaldamento osservato nell’ultimo secolo.

La posta in gioco è alta, e il parere scientifico è chiaro: senza un’azione rapida e significativa per affrontare il cambiamento climatico, la situazione peggiorerà. La necessità di un’azione reale e tangibile è urgente. In tutto il mondo, i leader stanno prendendo misure coraggiose e portando avanti cambiamenti significativi. La crisi climatica rappresenta una minaccia grave, ma anche un’opportunità.

I nomi

Per la prima volta, Forbes mette in risalto gli imprenditori, gli scienziati, i filantropi, gli investitori, i politici e gli attivisti che stanno guidando gli sforzi globali per combattere la crisi climatica. I primi 50 “Leader della Sostenibilità” di Forbes stanno dimostrando un’eccezionale ambizione, innovazione e un impatto tangibile che è sia scalabile che sostenibile. Nessun “greenwashing” è ammesso — abbiamo cercato persone che stiano facendo una vera differenza nel loro campo, che si tratti di Gaurab Chakrabart, ex Forbes 30 Under 30, ceo e cofounder di Sologen, azienda che trasforma ingredienti sostenibili in sostanze chimiche, o di Nemonte Nenquimo, cofounder dell’organizzazione non-profit Amazon Frontlines, che difende i diritti indigeni alla terra, alla vita e alla sopravvivenza culturale.

La lista, presentata in ordine alfabetico, è stata vagliata da un gruppo di esperti sul clima in cui sono presenti anche Sylvia Earle, Laurene Powell Jobs, Bill McKibben, Nnimmo Bassey e Tom Baruch.

LA LISTA COMPLETA

Yvonne Aki-Sawyerr – sindaca di Freetown, Sierra Leone

Roeland Baan – presidente e ceo di Topsoe, Danimarca

Ester Baiget – presidente e ceo di Novonesis, Danimarca

Donnel Baird – founder e ceo di BlocPower, Stati Uniti

Christophe Beck – presidente e ceo di Ecolab, Stati Uniti

Ryan Begin – cofounder e ceo di Divert, Stati Uniti

Joy Belmonte – sindaca di Quezon City, Filippine

Sam Bencheghib – cofounder di Sungai Watch, Indonesia

Arlene Blum – direttrice esecutiva di Green Science Policy Institute, Stati Uniti

Jason Buechel – ceo di Whole Foods Market, Stati Uniti

Tadeu Carneiro – presidente e ceo di Boston Meal, Stati Uniti

Gaurab Chakrabarti – cofounder e ceo di Solugen, Stati Uniti

Yet-Ming Chiang – professor di Material Science and Engineering al MIT, Stati Uniti

Catherine Coleman Flowers – founding director di Center for Rural Enterprise and Environmental Justice, Stati Uniti

Tom Darrah – cofounder e cto di Koloma, Stati Uniti

Scott Dunn – cofounder e ceo di Noveon Magnetics, Stati Uniti

Cody Finke – cofounder e ceo di Brimstone Energy, Stati Uniti

Marcel Gomes – segretario esecutivo di Repórter Brasil, Brasile

Jennifer Granholm – segretaria del dipartimento dell’Energia USA, Stati Uniti

Rodi Guidero – direttore esecutivo di Breakthrough Energy, Stati Uniti

Katharine Hayhoe – chief scientist di The Nature Conservancy, Stati Uniti

Søren Hermansen – ceo di Samsø Energy Academy, Danimarca

Anne Hidalgo – sindaca di Parigi, Francia

Jay Inslee – governatore dello Stato di Washington, Stati Uniti

Ayana Elizabeth Johnson – cofounder di Urban Ocean Lab, Stati Uniti

Miranda Kaiser – presidente di Rockefeller Family Fund, Stati Uniti

Peter Kalmus – climate scientist della NASA, Stati Uniti

Melissa Lott – professoressa di Professional Practice alla Columbia Climate School, Stati Uniti

Charlot Magayi – founder e ceo di Mukuru Clean Stoves, Kenya

Gina McCarthy – managing co-chair di America Is All In, Stati Uniti

Stella McCartney – fashion designer di Stella McCartney e special advisor on sustainability di LVMH, Regno Unito

Kathleen McLaughlin – EVP and chief sustainability officer di Walmart, Stati Uniti

Mia Mottley – primo ministro, Barbados

Nemonte Nenquimo – cofounder di Amazon Frontlines, Ecuador

Andrew Ponec – ceo e cofounder di Antora Energy, Stati Uniti

Mary Powell – ceo di Sunrun, Stati Uniti

Michael Regan – amministratore di Environmental Protection Agency, Stati Uniti

Gaurav Sant – direttore dell’Institute for Carbon Management, Stati Uniti

RJ Scaringe – founder e ceo di Rivian Automotive, Stati Uniti

Christophe Schilling – cofounder and ceo di Geno, Stati Uniti

Rajiv Shah – presidente di The Rockefeller Foundation, Stati Uniti

Andrew Steer – president e ceo di Bezos Earth Fund, Stati Uniti

Simon Stiell – segretario esecutivo di United Nations Framework Convention on Climate Change, Germania

Leah Stokes – Anton Vonk associate professor presso University of California – Santa Barbara, Stati Uniti

Kat Taylor – cofounder e board chair di Beneficial State Bank, Stati Uniti

Chuck Templeton – managing partner di S2G Ventures, Stati Uniti

Laurence Tubiana – ceo di European Climate Foundation, Francia

Wang Chuanfu – founder e ceo di BYD, Cina

Michelle Wu – sindaca di Boston, Stati Uniti

Rev. Lennox Yearwood Jr. – president e ceo di Hip Hop Caucus, Stati Uniti

